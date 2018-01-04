Марчук назвал сроки окончания конфликта на Донбассе

04.01.2018 08:15

Гибридная война России против Украины на Донбассе не затянется на 25 лет, как это произошло в Нагорном Карабахе. Об этом представитель Украины в ТГК Евгений Марчук рассказал в интервью одному из украинских СМИ, сообщает ONLINE.UA.

По словам переговорщика, конфликт на Донбассе отличается от ситуации в Карабахе, Ирландии, Колумбии, Палестине, Ирландии, несмотря на ряд схожестей. "Но в том конфликте нет ядерного игрока, который является иностранным государством", — подчеркнул он.

По словам переговорщика, конфликт на Донбассе отличается от ситуации в Карабахе, Ирландии, Колумбии, Палестине, Ирландии, несмотря на ряд схожестей. "Но в том конфликте нет ядерного игрока, который является иностранным государством", — подчеркнул он.

Марчук рассказал, что, хотя против России и задействовали ряд санкций, ограничений, РФ "опередила запад" разрывом крупных соглашений, гарантирующих мир и стабильность. "Вышла из договора о вооруженных силах в Европе, наплевала на Будапештский меморандум, — прояснил политик. — С одной стороны, для России санкции очень негативно влияют, а с другой стороны, они, закусив удила, пошли на динамизацию военного компонента.

Также приучают население, что для них это же не проблема, — это ж "враги" кругом, т.е. насаждение формулы "окруженной крепости" — нужно все терпеть".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в СНБО рассказали, что Россия может начать полномасштабные военные действия против Украины в любой момент.