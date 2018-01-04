- Незаконные требования для переселенцев пытаются внедрить в прифронтовой Марьинке13:40
- Евробляхам быть. Власти пошли на компромисс13:20
- В «ЛНР» пообещали провести чистки «депутатов» в «парламенте»13:00
- Денег нет, но вы надейтесь: раскрыто печальное будущее Керченского моста12:20
- Когда снова поднимут минимальную заработную плату11:48
- Стала известна дальнейшая судьба Саакашвили11:15
- Курс доллара издевается над украинцами: что произошло10:55
- Изменения в ВНО и переподготовка учителей: новшества украинского образования в 2018 году10:40
- Журналист: «Наши чиновники не хотят признавать очевидного – нет там никакой подготовки к реинтеграции»10:20
- Боевики на Донбассе пошли на новую подлость, ранен боец ВСУ10:19
Марчук назвал сроки окончания конфликта на Донбассе
Гибридная война России против Украины на Донбассе не затянется на 25 лет, как это произошло в Нагорном Карабахе. Об этом представитель Украины в ТГК Евгений Марчук рассказал в интервью одному из украинских СМИ, сообщает ONLINE.UA.
По словам переговорщика, конфликт на Донбассе отличается от ситуации в Карабахе, Ирландии, Колумбии, Палестине, Ирландии, несмотря на ряд схожестей. "Но в том конфликте нет ядерного игрока, который является иностранным государством", — подчеркнул он.
По словам переговорщика, конфликт на Донбассе отличается от ситуации в Карабахе, Ирландии, Колумбии, Палестине, Ирландии, несмотря на ряд схожестей. "Но в том конфликте нет ядерного игрока, который является иностранным государством", — подчеркнул он.
Марчук рассказал, что, хотя против России и задействовали ряд санкций, ограничений, РФ "опередила запад" разрывом крупных соглашений, гарантирующих мир и стабильность. "Вышла из договора о вооруженных силах в Европе, наплевала на Будапештский меморандум, — прояснил политик. — С одной стороны, для России санкции очень негативно влияют, а с другой стороны, они, закусив удила, пошли на динамизацию военного компонента.
Также приучают население, что для них это же не проблема, — это ж "враги" кругом, т.е. насаждение формулы "окруженной крепости" — нужно все терпеть".
Как сообщал ONLINE.UA, ранее в СНБО рассказали, что Россия может начать полномасштабные военные действия против Украины в любой момент.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Европа, конфликт, СНБО, санкции, гибридная война
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе
- "Прекращение огня и заморозка конфликта дала бы повод для снятия самых болезненных санкций против РФ. Но хочет ли этого сам Путин и входит ли такой сценарий в его планы", - блогер
- Москва пошла ва-банк: Украине посоветовали готовиться к тяжелой осени. Запад отвернется от Украины?
- США нанесли мощный удар по РФ из-за Украины
- НБУ введет санкции против российских банков
- Власти Киева хотят потребовать от Москвы 33 вагона золота за Донбасс
- В «ЛНР» пообещали провести чистки «депутатов» в «парламенте»13:00
- Журналист: «Наши чиновники не хотят признавать очевидного – нет там никакой подготовки к реинтеграции»10:20
- Боевики на Донбассе пошли на новую подлость, ранен боец ВСУ10:19
- В оккупированной Макеевке пьяные боевики атаковали автомобиль ОБСЕ07:40
- День в АТО: боевики ударили по ВСУ запрещенными минометами21:41
- В Сети разгорелся скандал вокруг кагора для бойцов АТО20:41
- "Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"20:01
- О том, как "народный мэр" Мариуполя Фоменко "отмазывался" в суде и какое понес наказание за пособничество боевикам "ДНР". ВИДЕО19:39
- В "ДНР" объявили торговую войну "ЛНР": подробности нового решения людей Захарченко17:44
- Рыбаков Мариуполя заставят регистрировать лодки16:04
- Медики рассказали, когда лимон может быть опасен для здоровья13:58
- Незаконные требования для переселенцев пытаются внедрить в прифронтовой Марьинке13:40
- Евробляхам быть. Власти пошли на компромисс13:20
- В «ЛНР» пообещали провести чистки «депутатов» в «парламенте»13:00
- Невероятно: ученые обнаружили связь между оливье и радостью от интима12:40
- Денег нет, но вы надейтесь: раскрыто печальное будущее Керченского моста12:20
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Когда снова поднимут минимальную заработную плату11:48
- В Японии продан тунец-гигант за $32300011:30
- Стала известна дальнейшая судьба Саакашвили11:15
- Медики рассказали, когда лимон может быть опасен для здоровья13:58
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров08:04
- Безумного мента с пистолетом опознали - он скоро убивать начнет. ВИДЕО19:22
- Рост минималки не принесет украинцам счастья — экономист19:02
- Раскрыта тайна студенческого Майдана18:45
- Мясная корзина за 2017 год подорожала на треть. Сколько сейчас стоит мясо?18:22
- Зачем хранить молочные зубы детей16:25
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара
- Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления
- Крымский мост развалят? В России испытания украинского «Грома» вызвало истерику
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе
- Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
- Конец пряникам: требования Европы к Украине изменились
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры