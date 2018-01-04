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Нас вкинули, отрезали и забыли — жители оккупированного Крыма полны горечи
О том, что говорят жители полуострова о возвращении оккупированного Крыма в состав Украины пишет в Фейсбуке украинская журналистка Марина Курапцева.
Крым для меня - особая боль. Столько сообщений я не получаю даже из родного Донбасса. Во всех - отчаяние, надежда, любовь к Украине. Большую часть я просто читаю, отвечаю на них, но никак не использую в своей работе. Иногда это комментарии к моим постам. Теперь появилась возможность показать эти сообщения здесь - разумеется, анонимно. Я не буду называть даже города. Давайте посмотрим, нужно ли вводить в законодательство агрессивный термин "коллаборанты", а потом искать среди жителей оккупированных территорий "предателей". Или, всё-таки, стоит сосредоточиться на правозащите и усовершенствовании законодательства?
Все цитаты принадлежат разным людям - жителям оккупированного Крыма:
"Украина откажется от претензий на Крым в обмен на безоговорочный возврат Донбасса. Самые активные растворятся на просторах РФ. А так же все желающие".
"Я не считаю, что мои права в чём-то задеты украинской стороной, просто хотелось бы всё исправить все вернуть на круги своя. Я так думаю, что жители Крыма виноваты частично, так как на них было оказано давление со стороны СМИ и России, отсюда и неправильные поступки, так как наши люди не умеют подвергать информацию анализу. Ещё мне кажется, что применение будет нескоро и болезненным или вообще его не будет".
"Дочка, мне слишком больно об этом говорить. Я так понимаю, выкинули нас, отрезали и забыли. А мы тут ведь живые люди, вообще-то, мы тут Украину ждём, не все, но ждём, потому что это наша страна. Хотелось бы, чтоб всё было как раньше, но я вижу, то не будет. Не будет. А если примут такие законы, каких-то коллаборационистов искать, тогда зачем мне такая родина-мачеха? Меня спросили, каково мне тут живётся? Или не интересно?".
"А свои украинские СМИ никто не хочет проверить на коллаборантов? Нет? Они такую пургу гонят о нас, такую ненависть вызывают, что сама смотрю и думаю, Господи, это за кого же нас в своей же стране считают".
"Может быть, немного охладить головы? Я из-за патриотическо-переможной истерии не вижу, куда мне идти, где правильный путь. Потому что меня пугают люди с портретами давно ушедших деятелей и политиов, это всё равно как деда на палочке носить на 9 мая, то же самое. Нам бы разобраться, чего мы хотим. Если мы не нужны - ок, я буду ориентировать свой небольшой бизнес на Россию. Если нужны - буду терпеть дальше и выкручиваться до освобождения. Дайте нам хоть какой-то знак, что мы нужны! Что вы вообще собираетесь нас освобождать! А то только на блокпостах "нех*й шастать" пишете...".
Теги: Донбасс, Крым, оккупация, возвращение
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