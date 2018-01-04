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Осталось ввести пошлину на воздух: заграничные посылки обложили налогом
Президент Украины подписал закон об ограничении количества и стоимости посылок из-за рубежа. Об этом говорится в опубликованном в газете «Голос Украины» законе «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году» (законопроект №6776-д).
Нововведение уже вызвало бурю возмущений у украинцев. Согласно документу, число беспошлинных заграничных посылок будет ограничено тремя в месяц, общей стоимостью не более 150 евро. А вот за четвертую посылку магазинов придется заплатить налог в 20%. И чтобы, не дай Бог, кто-то не заплатил налог с посылки, при фискальной службе будет создана специальная информационная система с чиновничьим аппаратом. Они станут пристально отслеживать, сколько посылок на руки получил тот или иной получатель.
Однако, согласно новому закону, ограничения на беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц по цене до 150 евро каждая начнут действовать с 1 января 2019 года. Поэтому платить НДС (20%), пошлину (10%) и акциз на отдельные категории товаров за четвертую посылку в месяц украинцы начнут через год – с 1 января 2019 года.
Украинцы уже придумали несколько схем обхода нововведения. Так, поскольку ограничение коснется одного человека, то большое количество посылок можно распределить на нескольких адресатов, проживающих или зарегистрированных в одном месте. Ими могут быть родные и близкие человека, которому необходимо получить большое количество посылок.
Даже крупные компании, которые организовывают транспортировку и доставку предметов торговли, пока не понимают все тонкости нововведения. Некоторые предприниматели, торгующие через всемирную паутину, сделали предположение, что нововведение станет причиной мошеннических схем. В частности, для доставки будут использовать данные людей пожилого возраста или нуждающихся, которым будут оплачиваться небольшие суммы денег в качестве вознаграждения. Предприниматели планируют пересмотреть свой подход к комплектации предметов торговли и сделать его более эффективным, чтобы «уместиться» в льготную стоимость, которая не подлежит обложению налогами.
К слову, согласно исследованию, проведенному компанией GfK, украинцы получают из-за рубежа в среднем 10-13 посылок в год. Средняя стоимость заказа при этом составляет всего 1292 грн.
Кроме того, с 1 января 2018 года вступили в силу изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождающем багаже суммой до 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 килограмм для тех, кто отсутствовал в Украине более суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.
Источник Важные новости
Теги: Украина, Донбасс, налог, посылка
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