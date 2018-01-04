Шуфрич: Первым начал кричать, что побил людей на Майдане Захарченко, “Интер“! Левочкин талантливо убрал своего соперника. Но тогда он не понял, что вместе с ним убрал и всю власть

04.01.2018 13:02

Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко был конкурентом нардепа Сергея Левочкина на должность главы Администрации Президента Украины, заявил нардеп от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Телеканал "Интер", который принадлежит нардепу от Оппозиционного блока Сергею Левочкину, первым сообщил об избиении студентов на Евромайдане в 2013 году. Об этом заявил депутат от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на канале "112 Украина".

По словам Шуфрича, на Майдане в ночь, когда избили людей, не было студентов.

"Что произошло? Да, действительно было избиение людей, это очевидно. Ты же понимаешь, что Захарченко (бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко. – "ГОРДОН"), Арбузов (бывший вице-премьер Украины Сергей Арбузов. – "ГОРДОН"), вся эта бахчевая команда, как мы их называли, была в конфликте со старой гвардией, которую представлял в том числе я и фракция доверила мне разобраться в этом вопросе: кто, за что, почему... Я просмотрел очень много оперативного видео, но избитых студентов не увидел! Случайно зацепили четверых парней, которые охраняли аппаратуру возле гостиницы "Днепр", но это были как раз люди, которые финансировались Банковой, им сразу оказали медицинскую помощь... Там просто милиционеры прибежали, а те, уверенные, что это свои, неправильно им ответили, и произошел инцидент", – сказал он.

По словам Шуфрича, студенты не писали заявлений в милицию об избиении. "Мы по всем больницам искали обращения реальных студентов – нашли одного заочника, которому было 27 лет, Дим. Потом я увидел студентов в 2014 году, ровно через год, в программе Савика Шустера: девушка рассказывала, как ее избивали... Но в записи я ее не видел! Я очень хотел ее найти, потому что мы собирались потребовать отставки Захарченко. Однако на видео было следующее: внутренние войска (тогда на Майдане даже "Беркута" еще не было), пытавшиеся защитить общественный порядок, вдруг были атакованы зажигательной смесью, разобранными лавочками и просто разозлились. А потом кто-то дал приказ. Кто именно, до сегодняшнего дня не знаем", – сообщил нардеп.

По его словам, на следующее утро произошла "интересная вещь". "Мы же помним, что Захарченко был конкурентом Левочкина на должность главы президентской администрации и вопрос замены Сергея на Захарченко фактически был решен. Кто первый начал кричать, что министр внутренних дел побил людей? "Интер"! Здесь Сергей, надо отдать ему должное очень талантливо убрал соперника с дистанции. Только он тогда еще не понял, что вместе с Захарченко убрал и всю власть", – сказал Шуфрич.

В ночь на 30 ноября 2013 года "Беркут" жестоко разогнал митинг в поддержку курса евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве. 1 декабря 2013 года на акцию протеста в центре Киеве вышли, по различным данным, от 500 тыс. до 1,6 млн человек. Митинг закончился столкновениями с правоохранителями на улице Банковой, вблизи Администрации Президента. После этого в Украине начались массовые протесты, приведшие в феврале 2014 года к смене власти.

В организации разгона митинга 30 ноября обвинили тогдашнего главу КГГА Александра Попова, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Владимира Сивковича, а также начальника киевской милиции Валерия Коряка.

По данным руководителя департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка, ни один из непосредственных исполнителей избиения митингующих в ночь на 30 ноября 2013 года не идентифицирован. Установлено лишь, что на Майдан в ту ночь вышли 290 сотрудников спецподразделения.