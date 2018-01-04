Создано приложение для знакомств, которое подбирает пары по ДНК

04.01.2018 17:26

Данный путь позволяет значительно точнее определить сексуальную совместимость пар. Появилось новое приложение для знакомств под названием Pheramor, которое определяет совместимость пар на основе ДНК, передает The Independent и korrespondent.net.

Для этого пользователям требуется отправлять мазок из-за щеки при помощи специального набора, который определяет, насколько люди подходят друг другу.

Благодаря полученному результату, а также данным из профиля, приложение помогает создать наиболее подходящие пары.

"Pheramor использует как вашу биологию, так и ваши социальные технологии; мы собираем ваши генетические данные с помощью мазка и собираем ваши лайки, дислайки и интересы в ваших профилях в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и других", - отмечено на сайте приложения.

В дальнейшем все собранные данные будут использованы в созданном авторами приложения алгоритме, который изучает предпочтения пользователей.