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Стало известно, сколько теперь стоит обращение в суд
С 1 января изменились ставки судебного сбора. Это произошло в соответствии с Законами Украины «О судебном сборе» и «О Госбюджете Украины на 2018 год» — в связи с привязкой величины сбора к прожиточному минимуму для трудоспособных граждан, который в нынешнем году увеличился с 1600 до 1762 гривен.
Итак, за подачу иска имущественного характера юридическим лицам придется платить от 1762 до 616 700 гривен, а физическим лицам — от 704,80 (вместо 640 в прошлом году) до 8810 гривен. Подача иска неимущественного характера юридическим лицам обойдется в 1762 грвини, а физическим лицам — в 704,80 гривни.
Чтобы подать в суд заявление о разводе, придется заплатить 704,80 гривни, если же при этом предполагается раздел имущества, цена подачи иска составит от 704,80 до 5286 гривен.
Тем же, кто захочет защитить в суде свои честь и достоинство, подача соответствующего иска обойдется в 704,80 гривни. А если же при этом вы хотите получить компенсацию морального ущерба, судебный сбор составит от 2643 гривни (вместо 1600 гривен в прошлом году).
Кроме того, существенно повысились суммы судебного сбора за подачу апелляции (заявления о пересмотре решения) или кассации (отмены судебного решения). Так, в первом случае это будет стоить заявителю 528,6 — 2 643 гривни (ранее 352 — 1760 гривен), а во втором — 704,80 — 3 524 гривни (вместо 384 — 1920 гривен в прошлом году).
Также были пересмотрены и админсборы по регистрации имущества. Например, за регистрацию прав собственности на квартиру или авто в течение одного дня теперь придется платить на 320 гривен дороже (3520 вместо 3200 гривен).
И если людям и так сложно было собрать необходимую для подачи иска сумму, сейчас адвокаты прогнозируют, что все больше наших соотечественников будут пытаться решать свои проблемы сами, без обращений в суд, услуги которого становятся все менее доступными для рядовых граждан.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», теперь о состоянии рассмотрения судебных дел можно узнать, позвонив по телефону.
Теги: Украина, Донбасс, суд, иск, компенсация, прожиточный минимум
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