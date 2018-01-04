В Украине начали действовать обязательные требования Евросоюза относительно качества шоколада

04.01.2018 18:05

Отныне шоколадом может называться только тот продукт, который содержит не менее 35% какао-продуктов. В Украине с 1 января начали действовать обязательные требования Евросоюза к изделиям из какао и шоколада, которые должны обеспечить соблюдение европейских стандартов в области безопасности и качества продуктов питания. Об этом сообщает Представительство ЕС в Украине в Facebook, передает 112.ua.

Отныне шоколадом может называться только тот продукт, который содержит не менее 35% какао-продуктов.

В молочном шоколаде должно быть более 25% какао-продуктов и не менее 14% молочных продуктов. Белый шоколад должен содержать не менее 20% какао-масла и 14% молочных продуктов.

"В отличие от требований национального стандарта Украины (ДСТУ), который является добровольным, европейские требования являются обязательными для исполнения", - подчеркивают в представительстве.