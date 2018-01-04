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За выброшенный из машины мусор водителей будут щтрафовать. На большую сумму

04.01.2018 14:03
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За выброшенный из машины мусор водителей будут щтрафовать. На большую сумму

Министерство инфраструктуры Украины будет инициировать введение штрафов для водителей, которые будут мусорить на обочинах дорог. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Мусор разбрасывает не Укравтодор, не министр или премьер-министр, а преимущественно сами автомобилисты: окурки, бутылки, целые мешки. Убираем и будем инициировать высокие штрафы за такое безобразие и разгильдяйство", – написал Омелян.



Теги: Донбасс, водитель, штраф, мусор
 
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