"Экс-министру" оккупированного Крыма готовят подозрение, он не задержан

05.01.2018 21:15

Прокуратура Автономной Республики Крым готовит сообщение о подозрении в государственной измене так называемому "экс-министру здравоохранения Крыма" Петру Михальчевскому.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения для Михальчевского в виде содержания под стражей.

"В месте пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского сотрудниками Службы безопасности Украины проводился обыск", – пояснила Тихончик, отметив, что распространенная отдельными представителями власти и СМИ информация о его задержании не соответствует действительности.

Во время обыска, по словам пресс-секретаря прокуратуры, были изъяты паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью С. Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями Крыма.

"Принимаются все меры для привлечения его к уголовной ответственности по ст. 111 УК Украины ("Государственная измена" – УП)", – сообщила Тихончик, добавив, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Петр Михальчевский был "министром здравоохранения Крыма" с марта по июнь 2014 уже после незаконной аннексии Крыма Россией.

Впоследствии оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, после чего Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию.