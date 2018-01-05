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"Экс-министру" оккупированного Крыма готовят подозрение, он не задержан
Прокуратура Автономной Республики Крым готовит сообщение о подозрении в государственной измене так называемому "экс-министру здравоохранения Крыма" Петру Михальчевскому.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.
Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения для Михальчевского в виде содержания под стражей.
"В месте пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского сотрудниками Службы безопасности Украины проводился обыск", – пояснила Тихончик, отметив, что распространенная отдельными представителями власти и СМИ информация о его задержании не соответствует действительности.
Во время обыска, по словам пресс-секретаря прокуратуры, были изъяты паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью С. Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями Крыма.
"Принимаются все меры для привлечения его к уголовной ответственности по ст. 111 УК Украины ("Государственная измена" – УП)", – сообщила Тихончик, добавив, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Петр Михальчевский был "министром здравоохранения Крыма" с марта по июнь 2014 уже после незаконной аннексии Крыма Россией.
Впоследствии оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, после чего Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию.
Теги: Донбасс, Крым, министерство, прокуратура, СБУ
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