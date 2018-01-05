Эксперты озвучили прогноз курса доллара в Украине на ближайшие годы

05.01.2018 17:18

На протяжение нескольких ближайших лет в Международном валютном фонде не ожидают, что колебания курса украинкой гривны по отношению к доллару США будут существенными. Как передает replyua.net, об этом в интервью журналистам издания «Апостроф» заявил экономический эксперт Тарас Козак, который возглавляет инвестиционную группу «Универ».



«Когда речь идет о курсе гривны, лучше опираться на данные МВФ, поскольку там работают сильные эксперты, которые прогнозируют огромное количество курса валюты разных стран. В соответствии с их прогнозом, с 2018 по 2020 года курс гривны будет колебаться в районе 27-27,5 гривен за доллар», - рассказал эксперт. При этом эксперт Борис Кушнирук подчеркнул, что курс украинской валюты будет зависеть от стоимости сырьевых товаров.



«При условии стабильности цен на сырьевые товары, или если они даже начнут немного подрастать, то количество валюты, поступающей в Украину, будет расти. В таком случае никаких угроз для гривны нет, особенно, если будет принят закон о большой приватизации, и начнется продажа активов. Это будет стимулировать появлению дополнительных средств в иностранной валюте, которые будут поступать в государственный бюджет», - уверен Кушнирук.