Нацбанк разработал новые валютные правила для «Укрпошты»

05.01.2018 17:35

Национальный оператор почтовой связи ПАО «Укрпошта» будет работать с переводами только через другие банки, но может получить лицензию на обмен валюты. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, передает Хвиля со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом Чурий прокомментировал постановление Нацбанка №138 от 21 декабря, которым регулятор разрешил национальным операторам почтовой связи предоставлять финансовую услугу по переводу средств и участвовать во внутригосударственных и международных платежных системах при условии получения лицензии НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

«Мы разрешили по сути компании «Укрпошта» принимать платежи. После принятия этого постановления компания сможет принимать платежи через посредничество банков. Они, безусловно, могут получить лицензию на обмен валюты, как и другие финансовые компании, и выполнять операции по обмену валюты, но это при условии, если они получат такую лицензию», – объяснил Чурий.

«Укрпошта» выступает за предоставление ей права работать со средствами населения в рамках ограниченной банковской лицензии, в частности, открывая им счета. Однако Нацбанк выступает против, указывая на наличие на рынке четырех крупных госбанков, суммарная доля которых после приватизации ПриватБанка превысила 50% рынка.

Источник: https://from-ua.com