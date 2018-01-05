Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Незаконные требования для переселенцев пытаются внедрить в прифронтовой Марьинке

05.01.2018 13:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Новые, незаконные требования для переселенцев пытаются внедрить в прифронтовой Марьинке, - сообщает "Донбасс SOS".
Объявление, сообщающее, что "Акти-обстеження переселенцям та довідки будуть видаватись тільки після підтвердження оплати комунальних послуг", висит в здании военно-гражданской администрации города Марьинка. 
"Объявление, мягко говоря, удивительное, поскольку законом подобное не предусмотрено. Представители местной власти так и не смогли объяснить нам, на каких основаниях и по какой причине оно было размещено", - отмечают в организации, которая отстаивает права переселенцев. 
Постановлением КМУ №365 определено, что для назначения адресных выплат внутренне перемещенное лицо должно подать в Управление социальной защиты заявление (образец можно получить прямо там) и копию справки ВПЛ (оригинал тоже надо будет предъявить).
После этого в течении 15 дней Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) должно произвести проверку места проживания, по результатам которой и будет составляться акт обследования материально-бытовых условий проживания. В соответствии с этим, работающая при УТСЗН комиссия принимает решение о назначении либо отказе в выплатах. 
"НИКАКИХ дополнительных документов, тем более “справок от депутатов” или “документов подтверждающих оплату ЖКХ”, действующим законодательством не предусмотрено. Так что, если Вас просят или даже обязывают привести свидетелей, принести какую-то справку, и т.д. смело пишите письменную жалобу на УТСЗН (направить такую нужно в само Управление, областной Департамент, Минсоцполитики), и на Горячую правительственную линию 15-45", - сообщают в "Донбасс SOS". 
Источник: http://www.ostro.org 


Теги: Украина, Донбасс, Марьинка, переселенцы, Донбасс SOS
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх