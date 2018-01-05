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Оккупанты «ЛНР» намерены перейти на стандарты законодательства РФ

05.01.2018 16:05
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Оккупанты «ЛНР» намерены перейти на стандарты законодательства РФ

Оккупационная «власть» ОРЛО намерена руководствоваться в «законодательной работе» только российскими стандартами.

«Председатель парламента «ЛНР» Денис Мирошниченко сообщил, что раньше боевики при создании своих «законов» в разных случаях брали за основу украинское, российское, белорусское законодательство, а теперь они будут использовать исключительно опыт РФ.

Мирошниченко добавил: «Мы окончательно переходим на российские стандарты. Если раньше мы в своей работе брали что-то из украинского законодательства, что-то из российского, а иногда из белорусского, казахстанского, то теперь основой законов „ЛНР“ будет практически исключительно российское законодательство».

По его словам, «депутаты ЛНР» регулярно посещают различные регионы РФ и обучаются работе по российским стандартам.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, закон, стандарт, ЛНР
 
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