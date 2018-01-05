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Погода на Рождество: синоптики предупредили о сюрпризах
В предстоящие выходные, когда в Украине будут праздновать Рождество, синоптики прогнозируют погоду, которая абсолютно не характерна для начала января. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в большинстве регионов сохранится теплая погода с осадками в виде дождя.
По словам Владислава Билыка, начальника отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра, 6 января похолодания не ожидается, и на большей территории страны ночью будет от 2 градусов со знаком минус до 3 градусов тепла, а в дневные часы воздух прогреется до 5 градусов со знаком плюс. Морозная погода ожидается только в центральных областях, на остальной территории Украины даже ночью температура не будет опускаться ниже нуля. А на юге будет совсем по-весеннему: от 8 до 10 градусов тепла днем и 0-5 ночью.
Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в западных областях и на севере Левобережья, на остальной территории будет пасмурно, однако без осадков. 7 января в Украине будет еще теплее. «Температура ночью от нуля до пяти градусов тепла, а днем от 3 до 8 градусов с отметкой плюс», - сказал синоптик.
Теги: Донбасс, погода, Рождество
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