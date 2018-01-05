Порошенко подписал закон о борьбе с домашним насилием

05.01.2018 07:20

Закон предусматривает создание и обеспечение функционирования Единого государственного реестра случаев домашнего насилия

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2229-VIII "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", передает в четверг, 4 января, пресс-служба главы государства.

Как отметили в пресс-службе, закон предусматривает внедрение комплексного подхода к борьбе с домашним насилием и существенное дополнение существующих инструментов такой борьбы, а также введение новых определений терминов и других норм, направленных на улучшение защиты пострадавших от домашнего насилия.

В частности, закон предусматривает создание и обеспечение функционирования Единого государственного реестра случаев домашнего насилия.

Документ направлен на согласование положений действующего законодательства Украины в сфере противодействия домашнему насилию и насилию в отношении женщин и адаптации его к европейским стандартам, обеспечивающим подготовку базы для ратификации Стамбульской конвенции.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла законопроект №4952, который криминализирует домашнее насилие, а также №5294 – закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию.

Источник: https://www.segodnya.ua



