Порошенко: Украина соскочила с российского «газового крючка»

05.01.2018 20:21

Президент Украины Петр Порошенко в своем «Фейсбуке» опубликовал сообщение по результатам переговоров с председателем правления НАК «Нафтогаз-Украины» Андреем Коболевым, в котором заявил, что благодаря решению Стокгольмского арбитражного суда Украине удалось «соскочить с газового крючка» российского газового гиганта «Газпром».

Как информирует replyua.net, также Петр Порошенко написал: «Мы уверенно входим в новый 2018 год – год энергетической независимости Украины».



В это же время стоит отметить, что озвученное Андреем Коболевым количество газа в ПХГ НАК «Нафтогаз-Украины» - более пятнадцати миллиардов кубометров, Петр Порошенко назвал одним из самых больших остатков, с которыми наша страна входит в новый год за последние четыре года.

Как известно, Украинское государство в ноябре 2015 года отказалось от российского топлива, а уже в 2016 году наша страна впервые не использовала российское «голубое топливо» во время подготовки к отопительному сезону, сделав закупку газа по реверсу в Европе – у Венгрии, Польши и Словакии.

