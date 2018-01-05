- "Экс-министру" оккупированного Крыма готовят подозрение, он не задержан21:15
- В Украине назначили новый дополнительные поезд на Рождество20:58
- Есть еще одно дело, по которому Саакашвили «светит» пожизненное, – политолог20:41
- Порошенко: Украина соскочила с российского «газового крючка»20:21
- Правительство выделило почти 5 млрд гривен для восстановления мира в Донбассе20:00
- "Громкое" перемирие: боевики вновь обстреляли позиции ВСУ из минометов19:28
- В Минюсте анонсировали повышение пенсий на 20 процентов19:08
- Это фиаско: Путин провалил все «тайные» провокации в Украине18:48
- В Горловке боевики спровоцировали ДТП с маршруткой, есть пострадавшие18:15
- Нацбанк разработал новые валютные правила для «Укрпошты»17:35
Порошенко: Украина соскочила с российского «газового крючка»
Президент Украины Петр Порошенко в своем «Фейсбуке» опубликовал сообщение по результатам переговоров с председателем правления НАК «Нафтогаз-Украины» Андреем Коболевым, в котором заявил, что благодаря решению Стокгольмского арбитражного суда Украине удалось «соскочить с газового крючка» российского газового гиганта «Газпром».
Как информирует replyua.net, также Петр Порошенко написал: «Мы уверенно входим в новый 2018 год – год энергетической независимости Украины».
В это же время стоит отметить, что озвученное Андреем Коболевым количество газа в ПХГ НАК «Нафтогаз-Украины» - более пятнадцати миллиардов кубометров, Петр Порошенко назвал одним из самых больших остатков, с которыми наша страна входит в новый год за последние четыре года.
Как известно, Украинское государство в ноябре 2015 года отказалось от российского топлива, а уже в 2016 году наша страна впервые не использовала российское «голубое топливо» во время подготовки к отопительному сезону, сделав закупку газа по реверсу в Европе – у Венгрии, Польши и Словакии.
Теги: Украина, Донбасс, газ, Порошенко
- "Газпром": если Киев откажется от российского газа, транзита в Европу не будет
- Владимир Путин - о газе для Украины: "Сколько заплатят - столько и получат" (ВИДЕО)
- Абонплата и платежки за газ: сколько будем платить и почему важно правильно выбрать счетчик
- С 1 апреля в Украине изменится тариф на газ
- Еврокомиссия станет посредником между Украиной и РФ в «газовом» конфликте
- Правительство выделило почти 5 млрд гривен для восстановления мира в Донбассе20:00
- "Громкое" перемирие: боевики вновь обстреляли позиции ВСУ из минометов19:28
- В Горловке боевики спровоцировали ДТП с маршруткой, есть пострадавшие18:15
- Боевики расположили военную технику в жилом районе оккупированного города17:01
- Дан прогноз на начало работы аэропорта Мариуполя15:49
- В Донецкой области «Укрзалізниця» откроет международные кассы14:18
- В «ЛНР» пообещали провести чистки «депутатов» в «парламенте»13:00
- Журналист: «Наши чиновники не хотят признавать очевидного – нет там никакой подготовки к реинтеграции»10:20
- Боевики на Донбассе пошли на новую подлость, ранен боец ВСУ10:19
- В оккупированной Макеевке пьяные боевики атаковали автомобиль ОБСЕ07:40
- "Экс-министру" оккупированного Крыма готовят подозрение, он не задержан21:15
- В Украине назначили новый дополнительные поезд на Рождество20:58
- Есть еще одно дело, по которому Саакашвили «светит» пожизненное, – политолог20:41
- Порошенко: Украина соскочила с российского «газового крючка»20:21
- Правительство выделило почти 5 млрд гривен для восстановления мира в Донбассе20:00
- Плохие новости для Путина: журналист расскрыл будущее России19:45
- "Громкое" перемирие: боевики вновь обстреляли позиции ВСУ из минометов19:28
- В Минюсте анонсировали повышение пенсий на 20 процентов19:08
- Это фиаско: Путин провалил все «тайные» провокации в Украине18:48
- Развенчаны самые распространенные мифы о кофе18:30
- Развенчаны самые распространенные мифы о кофе18:30
- Медики рассказали, когда лимон может быть опасен для здоровья13:58
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров08:04
- Безумного мента с пистолетом опознали - он скоро убивать начнет. ВИДЕО19:22
- Рост минималки не принесет украинцам счастья — экономист19:02
- Раскрыта тайна студенческого Майдана18:45
- Мясная корзина за 2017 год подорожала на треть. Сколько сейчас стоит мясо?18:22
- Зачем хранить молочные зубы детей16:25
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара
- Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления
- Крымский мост развалят? В России испытания украинского «Грома» вызвало истерику
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе
- Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
- Конец пряникам: требования Европы к Украине изменились
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры