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Стала известна дальнейшая судьба Саакашвили
Суд в Тбилиси приговорил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили к трем годам лишения свободы. Такое решение объявил судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе, передает УНН со ссылкой на "Грузия Онлайн".
М.Саакашвили было предъявлено обвинение по статье “злоупотребление служебными полномочиями” по делу Сандро Гиргвлиани.
“Судья признал Саакашвили виновным, и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года”, — сказано в сообщении.
Согласно грузинскому следствию, М.Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и затем уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.
Отметим, этот приговор создает основания для экстрадиции М.Саакашвили в Грузию.
Как сообщалось ранее, 3 января суд в Киеве отказался обязать ГМС рассмотреть вопрос о предоставлении М.Саакашвили дополнительной защиты.
Напомним, управление Миграционной службы Киевской области отказало экс-главе Одесской ОГА Саакашвили в предоставлении дополнительной защиты от принудительной экстрадиции в Грузию.
В ГМС заявляли, что грузинский политик М.Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.
Теги: Донбасс, Грузия, суд, Саакашвили
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