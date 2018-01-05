- Незаконные требования для переселенцев пытаются внедрить в прифронтовой Марьинке13:40
- Евробляхам быть. Власти пошли на компромисс13:20
- В «ЛНР» пообещали провести чистки «депутатов» в «парламенте»13:00
- Денег нет, но вы надейтесь: раскрыто печальное будущее Керченского моста12:20
- Когда снова поднимут минимальную заработную плату11:48
- Стала известна дальнейшая судьба Саакашвили11:15
- Курс доллара издевается над украинцами: что произошло10:55
- Изменения в ВНО и переподготовка учителей: новшества украинского образования в 2018 году10:40
- Журналист: «Наши чиновники не хотят признавать очевидного – нет там никакой подготовки к реинтеграции»10:20
- Боевики на Донбассе пошли на новую подлость, ранен боец ВСУ10:19
В «Киевстар» нагрянули с обысками: что случилось?
4 января в Киеве в главный офис украинского телекоммуникационного оператора "Киевстар" с обысками пришли около трех десятков налоговых полицейских.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал президент "Киевстара" Петр Чернышов.
"Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам Постанову Шевченковского районного суда г. Киева о разрешении провести обыск нашего офиса", - рассказал он.
Чернышов отметил, что в офис оператора пришли сразу четыре налоговых майора. Он добавил, что суд выдал налоговым инспекторам разрешение на обыск изъятие документов 26 декабря 2017 года.
"Что же они ищут в таком большом составе? Три договора, заключенных очень давно еще прошлым руководством компании и уже прекративших действие, и пару десятков дополнительных документов к ним", - сообщил президент "Киевстара".
Он также напомнил, что у "Киевстара" уже почти два года идет суд с Государственной фискальной службой Украины, которая считает, что оператор недоплатил в бюджет страны почти полтора миллиарда гривен.
Чернышов также заявил, что это дело придумано, так как "компания всегда исправно и в полном объеме перечисляет все налоги и сборы в бюджет страны".
"Помилуйте, за 20 лет работы Киевстар уплатил в казну 52 млрд грн различных налогов и сборов. Чтобы вам было легче представить - ниже инфографика - что можно на эти деньги сделать для всех жителей Украины", - написал он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киевстар, обыск
- Кличко призвал Тимошенко отказаться от президентской гонки в пользу Порошенко
- Подарили детям новые... «глаза»
- Порошенко подписал указ о создании военно-гражданских администраций в Донецкой области
- Выборы президента РФ: Путин принял эпохальное решение
- Семья Порошенко приобщилась к донецкой опере
- Американцы получат экстренные сообщения от Трампа
- В «ЛНР» пообещали провести чистки «депутатов» в «парламенте»13:00
- Журналист: «Наши чиновники не хотят признавать очевидного – нет там никакой подготовки к реинтеграции»10:20
- Боевики на Донбассе пошли на новую подлость, ранен боец ВСУ10:19
- В оккупированной Макеевке пьяные боевики атаковали автомобиль ОБСЕ07:40
- День в АТО: боевики ударили по ВСУ запрещенными минометами21:41
- В Сети разгорелся скандал вокруг кагора для бойцов АТО20:41
- "Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"20:01
- О том, как "народный мэр" Мариуполя Фоменко "отмазывался" в суде и какое понес наказание за пособничество боевикам "ДНР". ВИДЕО19:39
- В "ДНР" объявили торговую войну "ЛНР": подробности нового решения людей Захарченко17:44
- Рыбаков Мариуполя заставят регистрировать лодки16:04
- Незаконные требования для переселенцев пытаются внедрить в прифронтовой Марьинке13:40
- Евробляхам быть. Власти пошли на компромисс13:20
- В «ЛНР» пообещали провести чистки «депутатов» в «парламенте»13:00
- Невероятно: ученые обнаружили связь между оливье и радостью от интима12:40
- Денег нет, но вы надейтесь: раскрыто печальное будущее Керченского моста12:20
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Когда снова поднимут минимальную заработную плату11:48
- В Японии продан тунец-гигант за $32300011:30
- Стала известна дальнейшая судьба Саакашвили11:15
- Курс доллара издевается над украинцами: что произошло10:55
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров08:04
- Безумного мента с пистолетом опознали - он скоро убивать начнет. ВИДЕО19:22
- Рост минималки не принесет украинцам счастья — экономист19:02
- Раскрыта тайна студенческого Майдана18:45
- Мясная корзина за 2017 год подорожала на треть. Сколько сейчас стоит мясо?18:22
- Зачем хранить молочные зубы детей16:25
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- Кілька порад для тих, хто переїв на свята20:03
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара
- Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления
- Крымский мост развалят? В России испытания украинского «Грома» вызвало истерику
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе
- Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
- Конец пряникам: требования Европы к Украине изменились
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры