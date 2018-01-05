В «Киевстар» нагрянули с обысками: что случилось?

05.01.2018 07:09

4 января в Киеве в главный офис украинского телекоммуникационного оператора "Киевстар" с обысками пришли около трех десятков налоговых полицейских.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал президент "Киевстара" Петр Чернышов.

"Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам Постанову Шевченковского районного суда г. Киева о разрешении провести обыск нашего офиса", - рассказал он.

Чернышов отметил, что в офис оператора пришли сразу четыре налоговых майора. Он добавил, что суд выдал налоговым инспекторам разрешение на обыск изъятие документов 26 декабря 2017 года.

"Что же они ищут в таком большом составе? Три договора, заключенных очень давно еще прошлым руководством компании и уже прекративших действие, и пару десятков дополнительных документов к ним", - сообщил президент "Киевстара".

Он также напомнил, что у "Киевстара" уже почти два года идет суд с Государственной фискальной службой Украины, которая считает, что оператор недоплатил в бюджет страны почти полтора миллиарда гривен.

Чернышов также заявил, что это дело придумано, так как "компания всегда исправно и в полном объеме перечисляет все налоги и сборы в бюджет страны".

"Помилуйте, за 20 лет работы Киевстар уплатил в казну 52 млрд грн различных налогов и сборов. Чтобы вам было легче представить - ниже инфографика - что можно на эти деньги сделать для всех жителей Украины", - написал он.

Источник: https://from-ua.com