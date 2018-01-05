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В Минюсте анонсировали повышение пенсий на 20 процентов

05.01.2018 19:08
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В Минюсте анонсировали повышение пенсий на 20 процентов

Заместитель главы Министерства социальной политики Украины Николай Шамбир анонсировал увеличение пенсии на двадцать процентов в рамках первой индексации в 2019 году, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Прямой».

Так, в эфире телеканала чиновник заявил: «В стране была создана система, которая осуществляет ежегодное повышение пенсионных выплат в автоматическом режиме. Поднятие пенсий будет осуществляться по единому подходу и составит пятьдесят процентов от роста средней заработной платы, плюс еще пятьдесят процентов от увеличения уровня инфляции. Это даст возможность увеличивать размер пенсий, перекрывая при этом уровень инфляции, и даже больше. Согласно предварительным данным, в 2019 году такое повышение составит приблизительно двадцать процентов к размеру пенсий». 

Согласно прогнозу национального регулятора, в 2018 году инфляция в Украине составит 7,3 процента. Как известно, в рамках пенсионной реформы в Украине для 10,2 миллиона пенсионеров уже повысили пенсии. Другими словами, повышения дождались 90 процентов из всех пенсионеров. Но для 40 процентов из этого количества пенсионеров, повышение пенсий составило меньше 200 гривен. 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Донбасс, повышение, пенсии
 
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