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В оккупированном Симферополе снова проходят обыски крымских татар

05.01.2018 10:02
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В оккупированном Симферополе снова проходят обыски крымских татар

В оккупированном Симферополе прошли очередные обыски у крымских татар. Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, передает УНН.

“В Симферополе (район Леси Украинки) по двум адресам в данный момент проходят обыски. На улице Усадебная (Марковича), 34 и улице Туристов, 49. Оба домовладения принадлежат родным сёстрам: Кантемирова Хатидже Алимовна и Базирова Зера Алимовна”, — сказано в сообщении.

Сообщается, что обыск начался около 6 часов утра и на данный момент уже завершен.

Напомним, 26 декабря в аннексированном Крыму прошли обыски у жителей Симферополя на ул.Дарвина и ул. Хайри Эмир-Заде, 33.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Крым, Симферополь, татары, обыск
 
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