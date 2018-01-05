В оккупированном Симферополе снова проходят обыски крымских татар

05.01.2018 10:02

В оккупированном Симферополе прошли очередные обыски у крымских татар. Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, передает УНН.

“В Симферополе (район Леси Украинки) по двум адресам в данный момент проходят обыски. На улице Усадебная (Марковича), 34 и улице Туристов, 49. Оба домовладения принадлежат родным сёстрам: Кантемирова Хатидже Алимовна и Базирова Зера Алимовна”, — сказано в сообщении.

Сообщается, что обыск начался около 6 часов утра и на данный момент уже завершен.

Напомним, 26 декабря в аннексированном Крыму прошли обыски у жителей Симферополя на ул.Дарвина и ул. Хайри Эмир-Заде, 33.

Источник: https://from-ua.com