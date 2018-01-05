ВМС Украины со стрельбой задержали российский корабль

05.01.2018 15:30

Экипаж судна называет это полным «беспределеом»

Катера ВМС Украины в районе Курортного Белгород-Днестровского района задержали российское контрабандное судно. В свою очередь экипаж судна утверждает, что не занимался никакой контрабандой, а действия украинских военнослужащих они называют полным «беспределеом».

В свою очередь «Думская» процитировала заявление экипажа задержанного российского судна так: «Мы шли курсом из Абхазии в Варну. Из груза у нас были сигареты. Есть документы на весь груз – это не контрабанда. Попали в шторм, из-за чего поломался валогенератор. В результате было принято решение встать на якорь, что мы и сделали в 16,5 морских милях от Курортного. Мы начали делать дефектовку, а после этого свогими силами и ремонт сделали. Все что нам оставалось – дождаться хорошей погоды и продолжать держать направление в Варну».

«На момент атаки украинских ВМС мы были в нейтральных водах. Мы дали ответы на все вопросы украинских ВМС. Но экипаж ракетного катера «Прилуки» потребовал от нас остаться на месте и ждать проверки, хотя у них не было никаких оснований на это. Мы все требования выполнили и стояли на якоре. В какой-то момент, когда мы завели двигатель для профилактики, ракетный катер боевым снарядом открыл огонь по нашему судну. Они подумали, что мы пытаемся сбежать. После выстрела нас силой заставили последовать за судном украинских ВМС в территориальные воды Украины, где ракетный катер передал нас морской охране, которая проводила захват судна. Сейчас мы все арестованы и находимся под Одессой. Действия ВМС Украины – это полный «беспредел».

Источник: https://from-ua.com