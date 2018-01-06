Погода вечером 6 января и Рождество. Какие народные приметы связаны с погодой

06.01.2018 11:44

Синоптики обещают вечером 6 января и в рождественский день теплую, сырую погоду. На все территории страны - температура воздуха не опустится ниже нулевой отметки. «Облачно, возможен мелкий дождь», - отмечают в Гидрометцентре.

С погодой в сочельник и в Рождество связаны народные приметы, которые по словам специалистов, как правило, всегда оказываются верны.

Если в сочельник тепло — весна будет холодной; метель — к урожаю пшеницы. В народе говорили: «Коли на Кутью небо звездисто — богатый приплод скота и много ягод будет». Если на сочельник случился снегопад, жди процветания хозяйства в новом году, а если мороз — в семье будет совет да любовь.

Наши предки приметили, если в Рождество тепло — весна будет холодная. Если же в день Рождества холодно и вьюга, будет холодно и летом. Густой иней и снег в этот день предвещали летом изобилие хлеба и малины. Несмотря на торжество этого праздника, светлый, ясный день указывал на неурожай. А много звезд на небе — на урожай грибов, ягод и гороха.