- “Власти намеренно нагнетают ситуацию с курсом доллара”: эксперт дал неутешительный прогноз21:24
- Украина получила первую партию самых дешевых авто в мире. ВИДЕО 21:06
- В Запорожье избили двоих мужчин, которые принесли куклу к храму Московского патриархата20:08
- Покушение на Осмаева и Окуеву: посол рассказала, почему Британия не рассматривает безвиз с Украиной17:39
- В 2018 «не светит». Порошенко заявил, что членство Украины в ЕС и вступление в НАТО – перспектива явно не 2018 года16:58
- Как гадать на Рождество 201815:56
- На Донбасс или в Сирию: оккупанты массово забирают крымчан в армию14:54
- Рождество в Украине: 18 тысяч правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок возле храмов14:16
- В Украине зафиксирована вспышка опасного вируса13:54
- Кому придется возвращать деньги государству за переплаченную пенсию13:35
Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
Экстрасенс, астролог и провидец Назар Лебяк, который в начале 2013 года предсказал Евромайдан, увидел будущее Украины в 2018 году.
Прогноз украинского провидца опубликовал сайт kp.ua.
По словам Назара, война на Востоке Украины в 2018 не закончится.
«На востоке государства затишья ждать не следует – бои будут продолжаться. Будут жертвы и травмы, как среди военнослужащих, так и гражданского населения – но для них этот будут лишь единичные случаи», — заверил астролог.
Особых перемен в новом году украинцы не заметят.
«То, за что, в том числе, вышли люди на Майдан — реформирование и перемены, так и не произойдет – по крайней мере, в этом году. Ощутимых перемен в этом направлении для жителей не будет… Но это не касается отдельных городов, — отмечает Назар Лебяк. – На местах чиновники все-таки постараются для людей».
Лебяк предрек инфляцию и дальнейшее повышение курса доллара.
«В экономическом плане, к сожалению, не стоит надеяться на улучшение. Грядет очередная волна инфляции, в течение года доллар вырастет еще на 2-3 гривны. Единственная сфера, представителей которой будет сопровождать успех, хоть и небольшой, это IT-бизнес», — заявил он.
Что касается дипломатии и потери территорий, — то в этой сфере почти перемен не будет.
«Территориальных изменений не будет. Во всем остальном – затишье. Также среди друзей Украины появится новое государство, которое окажет поддержку – из стран Западной Европы».
Теги: Украина, Донбасс, прогноз, будущее
- В Краматорске юный пироман поджег 27 домов22:35
- В украинской Константиновке в третий раз разбили памятник воинам АТО22:10
- Горе от ума! Луганский дневник20:47
- Россия прислала рождественский “подарок” террористам “ДНР/ЛНР” - 20 “Градов” под "елочку"20:25
- Украина передала "ЛНР" тела погибших боевиков16:15
- "Что нам остается делать?!" - жители "ДНР" обвинили Россию в уничтожении шахт Донбасса и назвали циничную причину Москвы15:48
- "Путин, спаси!": "вставшая с колен" "ЛНР" признала, что без поддержки Кремля "республика" просто не выдержит - подробности15:35
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника14:36
- Крик отчаяния дончан: Живем в постоянном унижении, как "отбросы". Нет уже сил. Украине мы были нужны, а сейчас до нас нет никакого дела10:55
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 января09:59
- В Краматорске юный пироман поджег 27 домов22:35
- В украинской Константиновке в третий раз разбили памятник воинам АТО22:10
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- “Власти намеренно нагнетают ситуацию с курсом доллара”: эксперт дал неутешительный прогноз21:24
- Украина получила первую партию самых дешевых авто в мире. ВИДЕО 21:06
- Горе от ума! Луганский дневник20:47
- Россия прислала рождественский “подарок” террористам “ДНР/ЛНР” - 20 “Градов” под "елочку"20:25
- В Запорожье избили двоих мужчин, которые принесли куклу к храму Московского патриархата20:08
- Покушение на Осмаева и Окуеву: посол рассказала, почему Британия не рассматривает безвиз с Украиной17:39
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Пять главных принципов правильного питания15:14
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января10:20
- Рождество-2018: традиции, обычаи и обязательные атрибуты праздника09:19
- Развенчаны самые распространенные мифы о кофе18:30
- Медики рассказали, когда лимон может быть опасен для здоровья13:58
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров08:04
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
- "Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"
- Марчук назвал сроки окончания конфликта на Донбассе
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- ВМС Украины со стрельбой задержали российский корабль
- Снайперская дуэль в зоне АТО: четкий выстрел – и на одного "ихтамнета" на Донбассе стало меньше