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В 2018 «не светит». Порошенко заявил, что членство Украины в ЕС и вступление в НАТО – перспектива явно не 2018 года

06.01.2018 16:58
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В 2018 «не светит». Порошенко заявил, что членство Украины в ЕС и вступление в НАТО – перспектива явно не 2018 года

Членство Украины в Европейском Союзе и вступление в НАТО остаются стратегической целью государства, но это перспектива не 2018 года. Об этом заявил президент Петр Порошенко в колонке для спецвыпуска изданий "Новое время" и The Economist "Мир в 2018".
"Членство в ЕС, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности", - отметил Порошенко.
Он добавил, что Соглашение об ассоциации с ЕС является "дорожной картой дальнейших фундаментальных изменений, которые приблизят Украину к копенгагенским критериям членства в престижном союзе мира".
"Во время саммита Восточного партнерства я очертил контуры дальнейших промежуточных шагов. Это ассоциация с шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС и Единому цифровому рынку. Секторальная интеграция фактически превратит восточные границы страны в границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС", - отметил глава государства.
В 2014 году после Революции достоинства Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. В течение 2014-2017 гг. Соглашение ратифицировали Верховная рада, Европарламент, а также национальные парламенты всех стран ЕС.
1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации Украины с ЕС вступило в силу. Позже Петр Порошенко отмечал, что Соглашение выполнено лишь на 15%.
Напомним, 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. Однако безвиз не работает с Великобританией, Ирландией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией.
Источник 112.



Теги: Донбасс, НАТО, Евросоюз, Порошенко
 
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