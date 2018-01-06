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“Власти намеренно нагнетают ситуацию с курсом доллара”: эксперт дал неутешительный прогноз
Несмотря на апокалиптический прогноз экспертов, гривна в первые дни нового года укрепилась. В обменках бакс продают по 28,15 грн, а на межбанке, который влияет также и на наличный курс, доллар достиг отметки 27,9 грн. Что дальше?
Экономист Александр Охрименко считает, что сразу после праздников курс может вновь пойти вверх.
“В январе велик риск, что доллар еще будет расти – до 28, 5 грн. Это связано с тем, что Украине необходимо погашать внешние долги, поэтому в ближайший месяц спокойствия на валютном рынке не будет. В январе спрос на валюту повысится также из-за закупки нефти и газа. А потом, к февралю, должен произойти откат – примерно до 28”, – рассказал Александр Охрименко.
Исполнительный директор международного фонда Блейзера, экономист Олег Устенко не исключает, что в этом году страна может столкнуться с постоянным дефицитом валюты, что скажется и на ее курсе.
“Спрос на валюту в Украине на 2018 год будет находиться на уровне 9 млрд долларов, куда заложены 4 млрд долларов внешних долгов, которые необходимо выплатить в текущем году, и около 2 млрд долларов из этой суммы составляют потребности частного сектора в валюте.
2 млрд из 9 будут покрыты за счет притока прямых иностранных инвестиций в страну, а 7 млрд долларов необходимо либо покрыть, либо идти на уменьшение наших золотовалютных резервов. В случае же, если политики пойдут по второму пути, то к концу 2018-началу 2019 года это может негативно сказаться на финансовой стабильности страны”, – сообщил Олег Устенко.
Он видит несколько сценариев развития событий. Если же в стране будут проводиться структурные реформы, позволяющие увеличить приток прямых иностранных инвестиций, то гривна сможет установиться на уровне 28 за 1 доллар. В противном случае нацвалюта будет стремительно катиться к 30 грн за доллар.
Политолог Руслан Бортник считает, что политические неурядицы также прямо пропорционально отражаются на изменении курса, и “некоторые властьимущие могут намеренно нагнетать ситуацию”.
“Из-за предвыборной кампании в 2018 году возможно раскручивание инфляции, и при лучших раскладах доллар удержится в пределах 30 гривен. Более вероятен прогноз проседания на 15-20%, то есть выход на уровень 32 гривен за 1 доллар до конца 2018 года. По моему мнению, стремительная девальвация произойдет в период до мая, когда идет закупка энергоресурсов и вымывание валюты из страны. Второй этап прогнозирую традиционно осенью”, – говорит Бортник.
Источник Важные новости
Теги: Донбасс, доллар, власть, курс валют
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