Антициклон Адам: что это такое и к чему стоит готовиться украинцам

08.01.2018 18:49

В Украину зашел антициклон Адам, в ближайшие дни в стране похолодает. Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко, передает Гордон.

"Температура минувшей ночью и утром составляла -2...-6°. Еще тепло на юге и западе, но это вопрос времени. 9 января в Украине ночью ожидается -2...-6°, днем еще немного с "плюсами", +1...+4°, на востоке и в Сумской и Черниговской областях – 0...-3°", – сообщила Диденко.

По данным синоптика, в Киеве в ближайшую ночь температура опустится до -4°, днем – +1°.

Сухая и ясная погода сохранится всю неделю, а 13–14 января морозы усилятся.

Источник: https://from-ua.com