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Дорожная полиция на ушах: сообщение от МВД
08.01.2018 17:38
Подразделения дорожной полиции 8-9 января будут переведены на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, пишет Корреспондент.
"В связи с рождественскими праздниками мы наблюдаем высокую частотность перемещений населения к местам отдыха. В связи с этим, подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы", – сказал он.
Яровой отметил, что особенно сложной ситуация на дорогах будет 8 и 9 января, когда украинцы будут возвращаться домой.
"Я прошу граждан быть осторожными и ответственно относиться к управлению автотранспортом", – добавил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, полиция, МВД
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