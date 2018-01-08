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Дорожная полиция на ушах: сообщение от МВД

08.01.2018 17:38
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Дорожная полиция на ушах: сообщение от МВД

Подразделения дорожной полиции 8-9 января будут переведены на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, пишет Корреспондент.

"В связи с рождественскими праздниками мы наблюдаем высокую частотность перемещений населения к местам отдыха. В связи с этим, подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы", – сказал он.

Яровой отметил, что особенно сложной ситуация на дорогах будет 8 и 9 января, когда украинцы будут возвращаться домой.

"Я прошу граждан быть осторожными и ответственно относиться к управлению автотранспортом", – добавил он.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, полиция, МВД
 
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