Отказ от безвиза с Украиной: в Европе придумали хитрый ход

08.01.2018 16:03

Возможность отменить безвизовый режим является своеобразным «ядерным оружием» Европейского Союза против Украины, на которую таким образом можно оказывать сильное давление

Об этом в интервью рассказал политолог-международник Владимир Посельский, пишет Знай.ua.

«Нужно понять, какие рычаги влияния сейчас ЕС на Украину. Можно взглянуть на ситуацию с соседом — Польшей. «Ядерным оружием» сейчас называют применение статьи 7 Договора о Европейском Союзе, чтобы отобрать у Польши право голоса в Совете ЕС. Таким «ядерным оружием» относительно Украины для ЕС возможность того, что он отзовет для нас безвизовый режим», — рассказал он.

Посельский также напомнил, что французы, которые являются одними из лидеров ЕС, очень скептически относились к введению безвизового режима с Украиной.

Источник: https://politeka.net