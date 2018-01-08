Полиция задержала убийцу Ноздровской — журналист

08.01.2018 18:10

Полицейские нашли убийцу правозащитницы Ирины Ноздровской

Об этом сообщил журналист Айдер Муждабаев.

Журналист отмечает, что убийцей оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле сестру Ноздровской.

«Как мне рассказали, подозреваемый сознался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в течение последних дней. Полицейские работали без выходных», — рассказывает Муждабаев со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Журналист отмечает, что его информация не является окончательно достоверной.

«Но это настолько важное для нашего общества дело, что хотелось бы верить: работа полиции дала реальные результаты, которые будут приняты судом, и убийца Ирины понесет наказание», — добавил Муждабаев.

Напомним, 1 января под Киевом нашли тело Ноздровской, которая исчезла за несколько дней до этого. Женщина лично вела дело своей сестры в суде. Смертельная авария произошла 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района Киевской области.

Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, на своей машине насмерть сбил односельчанку, 26-летнюю Светлану Сапатинскую. Дядя виновника ДТП на тот момент был главой Вышгородского районного суда. Родственники и друзья Россошанського неоднократно угрожали расправой Ирине и ее семье, о чем имеется зарегистрированные уголовные производства.

Источник: Politeka