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Раскрыта тайна передачи Крыма Украине
В 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев буквально заставил Украинскую ССР забрать Крым себе.
Об этом рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Радио Свобода", передает Обозреватель.
По его словам, накануне этого решения жители полуострова встретили Хрущева плачем.
"Никита Сергеевич, мы не можем здесь жить, мы не умеем работать здесь, это не наше, заберите нас отсюда". Хрущев не останавливаясь разворачивает поезд и едет в Киев. Приезжает в ЦК Компартии Украины… И говорит: вы должны забрать Крым себе", – продолжил Кравчук.
Кравчук отметил, что для Киева это была "головная боль".
"Абсолютно, это было горе, потому что надо было часть своих ресурсов передать в Крым. И вот за эти годы, с 1954-го, Украина вложила туда больше ста миллиардов долларов, чтобы провести воду, дороги, курорты, восстановить сельское хозяйство, культуру и прочее. Так что вот эти мифы, которые все время идут из Москвы, что Крым – это их территория, это города их славы – это все выдумки. Украине Хрущев не подарил Крым, он заставил взять Крым себе, мотивируя на Политбюро ЦК КПСС, что Украина, имея опыт в таких областях, как Одесская, Херсонская и Николаевская, может помочь Крыму, что, собственно, и произошло. Украина помогла, поставила Крым на ноги. А теперь Крым аннексировали, еще и доказывают нам, что это возвращение Крыма", – сказал первый президент Украины.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Хрущев
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