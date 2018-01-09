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Активисты будут блокировать границу с Польшей из-за скандального закона о ввозе товаров
10 января активисты запланировали блокировать дороги, ведущие к пунктам пропуска через государственную границу Украины для автомобильного сообщения, расположенным на Львовщине, в частности, "Рава-Русская –Гребенне", "Краковец – Корчева" и "Шегини – Медика".
Об этом сообщили в ГУ ГФС во Львовской области.
Как отметили в управлении, такие акции направлены на то, чтобы привлечь внимание к изменениям в налогообложении таможенным платежам товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами, а также другие изменения в законодательстве, которые вступили в силу 01.01.2018 года.
В связи с этим руководство Львовской таможни ГФС просит граждан, которые планируют путешествия за границу, учесть указанное и следить за информацией, размещенной на странице ГУ ГФС во Львовской области в социальной сети Facebook и на его субсайте.
В то же время таможенники напоминают лицам, которые планируют проведение этих акций, блокирование дорог является противозаконным и неприемлемым. Также такие действия создают неудобства для других граждан, которые пересекают государственную границу Украины, наносят потери субъектам внешнеэкономической деятельности, влияющие на уменьшение поступлений средств в госбюджет Украины, в частности на финансирование социальных выплат и текущий ремонт дорог.
Руководство таможни просит граждан воздержаться от возможно неправомерных действий и выражать свои протесты в другой форме, не нарушая законов Украины,
— говорится в сообщении.
Между тем активисты в сообществе "Варта-1" в Facebook отметили, что будут блокировать пункты пропуска в Шегини, Раве Русской, Краковце, Грушеве, Мерседесом, Смильнице и Угринове.
"10 января в 9:00 будут перекрыты все западные границы Украины. Люди будут протестовать против закона 6776 от 14.11.2017 года", — заявляют протестующие.
По их словам, такая акция будет носить характер предупредительной и без всякой политической силы. Активисты будут пропускать рейсовые автобусы и автомобили с маленькими детьми без помех.
Напомним, с 1 января 2018 года вступили в силу изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождающем багаже суммой до 500 евро (в аэропортах — до 1000 евро) и весом до 50 килограмм для тех, кто отсутствовал в Украине более суток и "въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.
Источник 24tv.ua
Теги: Донбасс, Польша, граница, блокада
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