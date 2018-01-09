«Я так жить не хочу. Прошу родных простить меня», - подозреваемый в убийстве Ноздровской оставил записку

09.01.2018 18:09

Задержанным по подозрению в убийстве Ирины Ноздровской оказался 64-летний отец Дмитрия Россошанского — человека, который два года назад насмерть сбил сестру Ноздровской Светлану. Эту информацию «ФАКТАМ» подтвердила жена задержанного Ольга Россошанская.

- Мужа действительно задержали, — сказала Ольга Россошанская. — Перед этим Юра написал что-то вроде предсмертной записки. Муж сказал: «Я не хочу ни сам мучиться, ни мучить своих близких». Нарисовал схему кладбища, где его похоронить. Я испугалась, что он покончит жизнь самоубийством. А оказалось, он решил все взять на себя.

К схеме кладбища прилагалась такая записка (текст приводим дословно. — Авт.): «Беззаконие и бездействие властей в нашей стране довело меня до крайности. Я так жить не хочу. Прошу родных простить меня. Жена, дочь, внуки, сын Дима, я вас любил всю жизнь и за вас готов отдать свою жизнь. Все равно повесят убийство этой гадкой подлой лживой юристки-активистки на меня. Главное, чтобы не трогали ни жену, ни друзей, ни наших родных. Пусть лучше винят меня. Хотя я этого не совершал. Преступление совершила сама Ноздровская, так как сильно много знала о депутатах, предвыборных деньгах депутатов еще с 2012 года. Вот они ее и заказали.

Затравили меня, мою семью, сына, всех наших родных и знакомых по селу. Эта Ноздровская со своими батьками, коррумпированными судьями апелляционного и Обуховского суда, журналистами… Все СМИ, газеты, ТВ клеветали на моего сына. А он этого не хотел. Был трезв. Ложь и клевета меня достали. Я всю жизнь был честным семьянином, тружеником. И все, что исходило от Ноздровской и ее окружения, все эта фальш, меня достала".

Ранее сообщалось, что 27 декабря, за два дня до исчезновения Ирины Ноздровской, Юрий Россошанский угрожал ей в зале суда. Он при свидетелях сказал ей: «Ноздровская, ты плохо кончишь!» Кроме того, Ирине Ноздровской постоянно угрожали друзья Дмитрия Россошанского. Однажды они даже избили дочь Ирины Анастасию.