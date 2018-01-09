- Москва готовится к обстрелу крылатыми ракетами со стороны Украины15:20
- Освобожденные из плена ультрас: 25 декабря услышали, что Медведчук с Путиным все-таки договорились об обмене15:00
- «Укрзализныця» после жалоб жителей меняет график движения поезда на Луганщину14:40
- В связи с запретом «Сватов» канал «1+1» подал иск в суд на Минкульт14:20
- Она защищала меня: Саакашвили рассказал о работе с Ноздровской14:05
- Нацполиция об убийстве Ноздровской: Россошанский признал вину в убийстве, но…13:50
- Между Украиной и США назревает скандал из-за оружия13:36
- Утепляйтесь! Прогноз погоды в ближайшие дни 13:18
- Новый закон об алиментах толкнул украинцев на крайние меры12:58
- Боевики ведут масштабную перегруппировку на Донбассе12:20
Кредиты «Ощадбанка» на жилье для переселенцев
Еще 9 марта 2017 «Ощадбанк» объявил о начале ипотечного кредитования для переселенцев из зоны АТО, передает dnews.dn.ua.
Исходя из информации, размещенной на сайте финучреждения, на данный момент условия кредитования таковы:
срок кредита – от 1 до 30 лет;
процентная ставка – 18,99% годовых;
сумма кредита – до 90% стоимости обеспечения;
разовая комиссия за предоставление кредита – 0.99% от суммы кредита, но не менее 1000 грн;
валюта кредита – гривна.
Воспользоваться кредитом могут:
граждане Украины, которые переселились из временно неподконтрольной территории Украины и районов проведения АТО и намерены приобрести жилье.
Возможные виды обеспечения кредита:
ипотека жилья, которое приобретается;
или ипотека недвижимого имущества, принадлежащего переселенцу или его имущественному поручителю на праве собственности.
Документы для получения кредита:
паспорт гражданина Украины;
документ о налоговом номере (ИНН);
справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
документ о полученных доходах и удержаниях из них за последние 6 месяцев (для лиц, которые ведут предпринимательскую или независимую профессиональную деятельность – за 12 месяцев);
другие документы (после консультации в банке).
Дополнительные нюансы:
в платежеспособности возможен учет доходов членов семьи;
в течение срока пользования кредитом осуществляется страхование недвижимости, предоставляемой в залог, и жизни заемщика;
отсутствуют штрафные санкции за досрочное погашение кредита;
отсутствуют скрытые комиссии;
фиксированная процентная ставка на протяжении всего срока пользования кредитом;
возможно принятие банком предварительного решения на основании информации о доходах, если переселенец еще не определился с недвижимостью, которую будет покупать.
На сайте «Ощадбанка» установлен online-калькулятор предварительного расчета погашения кредита.
Например, переселенец берет кредит в 300 тыс. грн на 5 лет (60 месяцев). В этом случае ежемесячный платеж будет составлять от 5079 грн до 9 747 грн. Чем больше период, на который переселенец берет кредит, тем меньше ежемесячная сумма его погашения.
Теги: Украина, Донбасс, кредиты, жилье, Ощадбанк, переселенцы
- На Луганщине запускается чрезвычайная кредитная программа восстановления
- Прогноз курса валют: считайте копейки
- В МинВОТ не видят потребности в жилье для переселенцев
- Названы два пути решения проблемы с жильем для переселенцев
- Жилье «от Гройсмана»: почему это не будет работать
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- «Укрзализныця» после жалоб жителей меняет график движения поезда на Луганщину14:40
- Боевики ведут масштабную перегруппировку на Донбассе12:20
- Оккупированное Зайцево попало под обстрел, есть серьезные повреждения11:53
- Потери боевиков на Донбассе: появились подробности10:56
- Бунт в «ДНР»: Ходаковский призвал жителей убрать «прохвоста» Захарченко10:38
- Украина уже использует летальное оружие США на фронте, - эксперт08:52
- КПВВ на Луганщине меняет режим работы22:03
- Страх - большая сила: командир из АТО рассказал о мощных перестрелках с боевиками21:04
- Террористы дважды прицельно обстреляли украинских бойцов: в ВСУ решили не отвечать20:16
- Кому и почему могут отказать в пересечении линии разграничения19:54
- Москва готовится к обстрелу крылатыми ракетами со стороны Украины15:20
- Освобожденные из плена ультрас: 25 декабря услышали, что Медведчук с Путиным все-таки договорились об обмене15:00
- «Укрзализныця» после жалоб жителей меняет график движения поезда на Луганщину14:40
- В Молдове запретили трансляцию российских новостей14:30
- В связи с запретом «Сватов» канал «1+1» подал иск в суд на Минкульт14:20
- Она защищала меня: Саакашвили рассказал о работе с Ноздровской14:05
- Нацполиция об убийстве Ноздровской: Россошанский признал вину в убийстве, но…13:50
- Между Украиной и США назревает скандал из-за оружия13:36
- Утепляйтесь! Прогноз погоды в ближайшие дни 13:18
- Новый закон об алиментах толкнул украинцев на крайние меры12:58
- Назван лучший способ сделать лицо моложе10:09
- Гороскоп на февраль 2018 для всех знаков зодиака09:20
- 5 напоїв від переїдання09:10
- Развенчаны мифы о пиве, в которые многие до сих пор верят08:21
- Медицинская реформа: стало известно, когда нужно выбрать семейного врача07:08
- С Рождеством тебя, сепар21:21
- Политики и олигархи работают рука об руку, чтобы грабить Украину 17:36
- СОВЕТ ЮРИСТА: Как оформить пенсию переселенцам с неподконтрольной территории?17:15
- Деоккупация Донбасса будет сопровождаться масштабными боями15:59
- Медики объяснили, почему полезно спать без одежды22:35
- От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью
- «Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- Какие преимущества дает справка ВПЛ
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- В Донецке знают, кто на самом деле в них стреляет
- Ошибка государства: после повышения пенсионерам придется вернуть деньги?
- Рождественское задержание: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой
- Пенсии заморозили: с чем столкнутся украинцы в 2018