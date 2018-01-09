- Москва готовится к обстрелу крылатыми ракетами со стороны Украины15:20
- Освобожденные из плена ультрас: 25 декабря услышали, что Медведчук с Путиным все-таки договорились об обмене15:00
- «Укрзализныця» после жалоб жителей меняет график движения поезда на Луганщину14:40
- В связи с запретом «Сватов» канал «1+1» подал иск в суд на Минкульт14:20
- Она защищала меня: Саакашвили рассказал о работе с Ноздровской14:05
- Нацполиция об убийстве Ноздровской: Россошанский признал вину в убийстве, но…13:50
- Между Украиной и США назревает скандал из-за оружия13:36
- Утепляйтесь! Прогноз погоды в ближайшие дни 13:18
- Новый закон об алиментах толкнул украинцев на крайние меры12:58
- Боевики ведут масштабную перегруппировку на Донбассе12:20
Погода до конца рабочей недели: где в Украине пройдут дожди со снегом
В среду, 10 января, согласно Укргидрометцентру, на большей части Украины ожидается плюсовая температура. При этом теплее всего будет в западных областях (днем в среднем от 2 до 5 градусов выше нуля) и на юге (от 4 до 6 градусов тепла). В центре и на востоке Украины – от -1 до +2 градусов. Осадков не ожидается, по всей стране переменная облачность.
В четверг, 11 января на западе Украины, а также в Винницкой и Одесской областях пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха в центре, на севере и на востоке страны останется такой же, как и в понедельник (в среднем от -1 до +2 градусов), а вот на западе и на юге немного похолодает. В западных областях столбик термометра будет колебаться в диапазоне 0-4 градуса выше нуля, а в южных – от 0 до 3 градусов тепла.
В пятницу, 12 января в Украине по всей Украине снова без осадков. Температура воздуха должна чуть-чуть опуститься. На западе страны ожидается от 0 до 2 градусов тепла (и только в Закарпатской области от +6 до +8), на севере от -4 до -1 градуса, в центре – от 0 до +2 градусов, в восточных областях от -3 до -1 градуса,и на юге – от 0 до 3 градусов тепла.
Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
- «Укрзализныця» после жалоб жителей меняет график движения поезда на Луганщину14:40
- Боевики ведут масштабную перегруппировку на Донбассе12:20
- Оккупированное Зайцево попало под обстрел, есть серьезные повреждения11:53
- Потери боевиков на Донбассе: появились подробности10:56
- Бунт в «ДНР»: Ходаковский призвал жителей убрать «прохвоста» Захарченко10:38
- Украина уже использует летальное оружие США на фронте, - эксперт08:52
- КПВВ на Луганщине меняет режим работы22:03
- Страх - большая сила: командир из АТО рассказал о мощных перестрелках с боевиками21:04
- Террористы дважды прицельно обстреляли украинских бойцов: в ВСУ решили не отвечать20:16
- Кому и почему могут отказать в пересечении линии разграничения19:54
- Москва готовится к обстрелу крылатыми ракетами со стороны Украины15:20
- Освобожденные из плена ультрас: 25 декабря услышали, что Медведчук с Путиным все-таки договорились об обмене15:00
- «Укрзализныця» после жалоб жителей меняет график движения поезда на Луганщину14:40
- В Молдове запретили трансляцию российских новостей14:30
- В связи с запретом «Сватов» канал «1+1» подал иск в суд на Минкульт14:20
- Она защищала меня: Саакашвили рассказал о работе с Ноздровской14:05
- Нацполиция об убийстве Ноздровской: Россошанский признал вину в убийстве, но…13:50
- Между Украиной и США назревает скандал из-за оружия13:36
- Утепляйтесь! Прогноз погоды в ближайшие дни 13:18
- Новый закон об алиментах толкнул украинцев на крайние меры12:58
- Назван лучший способ сделать лицо моложе10:09
- Гороскоп на февраль 2018 для всех знаков зодиака09:20
- 5 напоїв від переїдання09:10
- Развенчаны мифы о пиве, в которые многие до сих пор верят08:21
- Медицинская реформа: стало известно, когда нужно выбрать семейного врача07:08
- С Рождеством тебя, сепар21:21
- Политики и олигархи работают рука об руку, чтобы грабить Украину 17:36
- СОВЕТ ЮРИСТА: Как оформить пенсию переселенцам с неподконтрольной территории?17:15
- Деоккупация Донбасса будет сопровождаться масштабными боями15:59
- Медики объяснили, почему полезно спать без одежды22:35
- От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью
- «Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- Какие преимущества дает справка ВПЛ
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- В Донецке знают, кто на самом деле в них стреляет
- Ошибка государства: после повышения пенсионерам придется вернуть деньги?
- Рождественское задержание: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой
- Пенсии заморозили: с чем столкнутся украинцы в 2018