Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Погода до конца рабочей недели: где в Украине пройдут дожди со снегом

09.01.2018 22:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Погода до конца рабочей недели: где в Украине пройдут дожди со снегом

В среду, 10 января, согласно Укргидрометцентру, на большей части Украины ожидается плюсовая температура. При этом теплее всего будет в западных областях (днем в среднем от 2 до 5 градусов выше нуля) и на юге (от 4 до 6 градусов тепла). В центре и на востоке Украины – от -1 до +2 градусов. Осадков не ожидается, по всей стране переменная облачность.
В четверг, 11 января на западе Украины, а также в Винницкой и Одесской областях пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха в центре, на севере и на востоке страны останется такой же, как и в понедельник (в среднем от -1 до +2 градусов), а вот на западе и на юге немного похолодает. В западных областях столбик термометра будет колебаться в диапазоне 0-4 градуса выше нуля, а в южных – от 0 до 3 градусов тепла.
В пятницу, 12 января в Украине по всей Украине снова без осадков. Температура воздуха должна чуть-чуть опуститься. На западе страны ожидается от 0 до 2 градусов тепла (и только в Закарпатской области от +6 до +8), на севере от -4 до -1 градуса, в центре – от 0 до +2 градусов, в восточных областях от -3 до -1 градуса,и на юге – от 0 до 3 градусов тепла.



Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх