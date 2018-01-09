Погода на вторник: В Украине без осадков, температура воздуха до +9

09.01.2018 09:33

Во вторник, 9 января, в Украине будет сухо. Максимальная температура воздуха составит 9 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +9 градусов, на севере - от -1 до +2, на востоке – от -1 до +1, на юге – от +2 до +4, в центре - от 0 до +2.

В Киеве дневная температура воздуха составит от -1 до +1 градуса.

В оккупированном Крыму также осадков не прогнозируют, днем температура воздуха будет колебаться от +6 до +8 градусов.