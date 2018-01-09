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Россия будет наступать: появился пугающий прогноз о войне в Украине
Россия в 2018 году готовится к новой горячей фазе войны на Донбассе. Такое мнение выразил военный эксперт Дэвид Килкуллен на страницах The Australian, передает obozrevatel.com.
По его словам, на это указывают события минувшего года - военные маневры России, убийства в Украине, кибератаки и т.д. Также Килкуллен считает, что Россия попытается сыграть на опережение, еще до поставок летального оружия в Украину.
"Недавнее решение президента США Дональда Трампа о снабжении Украине противотанковых ракет Javelin частично стало ответом на эту угрозу. Канада также одобрила продажу оружия в Украину, тогда как несколько стран НАТО выразили поддержку усилению помощи.
Оборонный бюджет США на 2018 год, подписанный Трампом в середине декабря, включает в себя 350 миллионов долларов США на военную помощь Украине.
Все это создает стимул к быстрым действиям России в новом году, прежде чем появится новое оружие, и может вступить в силу увеличенная военная помощь", – считает эксперт.
Он также уверен в том, что есть угроза военного конфликта России со странами НАТО.
"В прошлом году Россия разместила ракетные комплексы "Искандер" и современные системы противовоздушной обороны С-400 в своем балтийском анклаве Калининграде и провела большие военные учения, направленные на запугивание Украины, стран Балтии и скандинавских стран.
Со своей стороны, некоторые соседи Украины из НАТО разместили боевые и тяжелые вооружения и направили тренеров и консультантов в Украину", – подчеркнул Килкуллен.
Теги: Украина, США, Донбасс, война, Российская Федерация, НАТО
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