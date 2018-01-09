Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Россия разворачивает украинские автомобили на границе в ответ на биометрический контроль

09.01.2018 19:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россия разворачивает украинские автомобили на границе в ответ на биометрический контроль

Россия отвечает провокациями на введение биометрического контроля. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк, передает пресс-центр МВД.

По его словам, российская сторона отвечает на внедрение биометрического контроля Украины, а именно не пускает автомобили с украинской регистрацией на свою территории.

"Как мы и ожидали, во время праздничных дней состоялись провокационные действия против наших граждан из стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины", - сказал Серватюк.

Он отметил, что ГПСУ ожидает еще больше провокаций со стороны России, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.
Напомним, с введением биометрического контроля уже 500 россиян сдали отпечатки пальцев.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, граница, МВД, провокация, биометрический паспорт, ГПСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх