Россия разворачивает украинские автомобили на границе в ответ на биометрический контроль

09.01.2018 19:01

Россия отвечает провокациями на введение биометрического контроля. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк, передает пресс-центр МВД.

По его словам, российская сторона отвечает на внедрение биометрического контроля Украины, а именно не пускает автомобили с украинской регистрацией на свою территории.

"Как мы и ожидали, во время праздничных дней состоялись провокационные действия против наших граждан из стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины", - сказал Серватюк.

Он отметил, что ГПСУ ожидает еще больше провокаций со стороны России, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.

Напомним, с введением биометрического контроля уже 500 россиян сдали отпечатки пальцев.