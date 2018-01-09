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Россия разворачивает украинские автомобили на границе в ответ на биометрический контроль
Россия отвечает провокациями на введение биометрического контроля. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк, передает пресс-центр МВД.
По его словам, российская сторона отвечает на внедрение биометрического контроля Украины, а именно не пускает автомобили с украинской регистрацией на свою территории.
"Как мы и ожидали, во время праздничных дней состоялись провокационные действия против наших граждан из стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины", - сказал Серватюк.
Он отметил, что ГПСУ ожидает еще больше провокаций со стороны России, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.
Напомним, с введением биометрического контроля уже 500 россиян сдали отпечатки пальцев.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, граница, МВД, провокация, биометрический паспорт, ГПСУ
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