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Стало известно о планах Кремля сорвать поставки оружия из США в Украину: американские СМИ выяснили неожиданные подробности
Российские власти с помощью пропаганды намерены дискредитировать Украину в глазах международного сообщества, чтобы помешать поставкам американского летального оружия на территорию нашей страны. Об этом сообщают американские СМИ, передает "Диалог.UA".
Согласно информации, для осуществления этой цели Москва планирует использовать "иранский вопрос". В частности, Кремль может воспользоваться историей, произошедшей в январе 2017 года, когда украинские таможенники обнаружили в одном из самолетов, направляющихся в Иран из Киева, части комплектующих к устаревшим ПТРК "Фагот" производства РФ, то есть российская сторона попытается убедить весь мир, что Украина таким образом помогает "иранской армии".
Также журналисты подчеркивают, что от такой "пропаганды" страдают не только украино-американские отношения, но и украинский бизнес, а именно те компании, которые непосредственно сотрудничают с Ираном. "Каждый раз страна-агрессор пытается исказить факты, оторвать себе хотя бы часть исторической культуры, не забывая при каждом удобном случае унизить и оклеветать Украину.
Россия целенаправленно борется с положительным имиджем Украины. Ей жизненно необходимо бороться со статусом оппонента на мировой арене", - отмечают американские журналисты.
Теги: Украина, США, Донбасс, Иран, Российская Федерация, бизнес, летальное вооружение
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