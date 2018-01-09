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Старый Новый год принесет морозы. Синоптики сделали прогноз
09.01.2018 17:53
В Украине тепло продлится до конца недели, а вот с 13 января в страну придут морозы.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
По словам Диденко, сегодня утром температура воздуха в Украине колебалась в пределах 2-5 градусов ниже нуля.
В течение дня температура повысится. Днем 9 января воздух прогреется до 0…+3 градусов.
В ночь на среду, 10 января, морозы охватят практически всю территорию Украины, включая юг страны.
“Такая погода продлится до конца недели, но с 13-14 января температура снизится еще больше, то есть морозы усилятся”, – отметила Диденко.
Периодические осадки, в частности снег, в течение недели ожидаются в западных областях. В других регионах будет сухая погода.
Теги: Донбасс, погода, мороз, прогноз погоды
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