Украинцы будут получать 10 тысяч гривен: в Кабмине сделали громкое заявление по зарплате

09.01.2018 11:05

Средняя заработная плата в Украине достигнет 10 тысяч гривен. Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает "Диалог.UA".

По его словам, украинские власти расчитывают, что это произойдет уже в сентябре текущего года.

Розенко подчеркивает, зарплата вырастет не искусственно, а благодаря росту экономики.

Он добавил, что эти цифры вполне реальные и прогнозируемые.

"Это реальные цифры. По состоянию на ноябрь 2017 года средняя зарплата уже составляла около 7500 грн.

Это при минимальной зарплате 3200 грн. Уже сейчас с 1 января мы повысили на 18% заработную плату.

И это не искусственное регулирование правительством, а четкий и прогнозируемый экономический процесс", - сказал Розенко.