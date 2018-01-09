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В США прибудет первая партия российского сжиженного газа
В США доставят первую партию российского сжиженного газа. Об этом сообщает газета "Коммерсант", передает strana.ua.
Французский танкер Gaselys компании Engie направляется из британского порта Айл-оф-Грейн в американский терминал Everett, расположенный возле Бостона. Gaselys транспортирует российский газ с "Ямала СПГ".
Впрочем, собственником газа еще при отгрузке стала малайзийская Petronas, а затем он был перепродан, возможно, несколько раз. Факт, что конечным покупателем выступила Engie, объясняется тем, что у компании есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 млрд кубометров в год. Танкер должен прибыть в Бостон 22 января.
Такую сделку решили заключить из-за роста цен на газ на восточном побережье США до беспрецедентных $6,3 тысячи за тысячу кубометров. К увеличению цен привели экстремальные погодные условия, в частности снежный шторм и морозы.
Поставка в США российского газа с Ямала не станет тенденцией и является просто иллюстрацией растущей глобализации газового рынка, отмечает Джеймс Хендерсон из Оксфордского института энергетических исследований.
Как сообщала "Страна", ранее в "Газпроме" отчитались о рекордных поставках природного газа в страны Европы.
Напомним, транзит российского газа через Украину вырос до рекордов времен Тимошенко.
Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, газ, транзит
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