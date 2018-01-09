В Сумах разгорелся скандал из-за тетрадей с портретом Сталина

09.01.2018 20:37

В сети активно обсуждают новость о том, что в Сумах в продаже появились тетради, на которых изображены георгиевские ленты, оружие Российской Федерации, а также портреты советского вождя Иосифа Сталина и царской семьи Романовых.

Соответствующий пост на своей странице в Facebook разместил Александр Такул.

"Сумы, Украина, 8 января 2018, магазин "ЛИВRARIUM" (ТЦ "Лавина", II этаж). В продаже ученические тетради с изображением оружия агрессора, российских императоров, Сталина и подобной лабуды. Дизайн сопровождается кацапским гербом и цветами флага агрессора", - написал он.

"После трех лет войны детям продают тетради с изображением оружия, которое убивает их родителей, оружия, которое изувечило жизни сотням тысяч украинцев", "Мда… Слов нет, и даже на ошибку при закупке не спишешь, надо быть полным д.., чтобы не увидеть очевидное при выкладке", - пишут в интернете