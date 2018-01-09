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Зачем правительству нужны затяжные праздники в Украине
Для 90% населения нашей страны праздники являются своего рода оправданием безделья. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал украинский предприниматель, политический деятель, либертарианец, народный депутат Украины III созыва, лидер политической партии 5.10 Геннадий Балашов.
По мнению нашего собеседника, затяжные праздники в Украине помогают скрывать безработицу. «Праздники — это скрытая безработица и заливание отчаяния, потому что еще праздники разрешают напиться и забыться», - отмечает политик. По мнению Балашова, влияние праздников на экономику несколько преувеличено.
«На экономику влияют не праздники. Экономика работает без праздников, если она выпускает товары, услуги и продает мировому сообществу. Проблема же в Украине в том, что мы ничего не производим и не выпускаем для мирового сообщества. Мы выпускаем бумажки для НДС, продажу разрешений, покупку судебных решений, а это на экономику не влияет. 70% экономики находится в «тени», поэтому вся официальная статистика не имеет никакого значения для Украины.
Мы живем в параллельной реальности, получаем теневые зарплаты, не реагируем на вызовы времени. Поэтому сказать, что в этом праздники виноваты... виноваты совсем другие вещи», - отмечает наш собеседник.
Проблема, по словам эксперта, заключается в том, что для 90% населения праздники являются своего рода оправданием безделья. «Правительство и правящая верхушка продуцируют эти праздники, потому что это скрывает безработицу, как низкая зарплата скрывает то, что люди сидят фактически без работы за мизерную зарплату, что они ничего не делают на работе, поэтому им платят очень мало.
И они не могут предъявить претензии, потому что они действительно ничего не делают на работе. Это целые министерства, областные администрации, Администрация президента — огромное количество людей, которые просто ничего не делают на работе, но получают мизерную зарплату и гордятся общественным строем», - отмечает Геннадий Балашов.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, праздники, зарплата, безработица, теневая экономика, Верховная Рада
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