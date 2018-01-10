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5 тысяч трупов: на Херсонщине идет расследование
Главное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Херсонской области начало расследовать гибель около 5 тыс. диких птиц в Каланчакском районе (полуостров Карадай, Херсонская область), передают Украинские новости.
Об этом сообщил журналистам начальник областной Госпродпотребслужбы Виталий Боярский, передают Українські Новини.
По результатам обследования ни птичьего гриппа А, ни болезни Ньюкасла в образцах биоматериала не обнаружено.
Прорабатываются версии об отравлении птиц водой или кормом.
Все собранные тушки погибшей птицы (основное количество - лысухи) в количестве около 5 тыс. штук были уничтожены путем сожжения.
Ситуация находится на контроле Херсонской областной государственной администрации.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, птицы, гибель
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