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Доллар на праздники оторвался как мог: чего ждать до конца января
Рост курса основной иностранной валюты настораживает, но эксперты успокаивают
В первый послепраздничный день, 9 января, НБУ установил рекордно высокий официальный курс доллара за все последние годы – 28,2 грн. И это при том, что многие эксперты прочили гривне укрепление после праздников.
Межбанк гонит цены вверх, НБУ подстраивается
Официальная курс гривни к доллару, который устанавливает Нацбанк, в связи с праздниками не менялся с 29 декабря по 3 января включительно, оставаясь на уровне 28,06 гривни за один доллар. Но уже 4 января НБУ понизил цену на доллар сразу почти на 18 копеек – до 27,89 гривни за один доллар. По данным НБУ, на момент установления курса именно такой была средневзвешенная стоимость доллара на межбанковском рынке (результаты за 3 января).
В то же время на межбанке 4 января цены на доллар продолжали расти, почти достигнув к обеду 28,02 грн, после чего немного осели до 28,01 грн. В результате накануне Рождества, 5 января, официальный курс доллара снова повысился на 12 копеек (до 28,01 гривни за один доллар).
А межбанковский рынок продолжал наращивать курс доллара. Утром 5 января торги начались с курса 28,1 грн за один доллар. Спрос намного превышал предложение. И неизвестно, на каких цифрах мог закончиться день, если бы Нацбанк – впервые в этом году – не объявил валютный аукцион, на котором продал 50,5 млн. доллар Благодаря этому день на межбанке закончился средневзвешенным курсом 28,2 гривни за один доллар. А что касается официального курса – первый послепраздничный день, 9 января, начался с почти 20-копеечного подорожания официального доллара и рекордного падения украинской валюты – до 28,2 грн.
Утро 9 января началось на межбанке с незначительного укрепления гривни (до 28,16 гривни за один доллар). Однако к обеду цены на доллар практически вернулись к рекордным значениям 6 января (28,2 грн), после чего рост замедлился. Стало понятно, что резкого повышения официального курса доллара 10 января не произойдет.
Наличный доллар вчера снижался
Вопреки ожиданиям, спекулятивного роста наличного курса доллара в преддверии новогодних праздников не произошло. Вероятно, сказались массовые досрочные выплаты пенсий и зарплат за декабрь, которые люди получили еще до Нового года. Но сразу после праздников курс наличного доллара начал расти.
В первый рабочий день нового года банки покупали доллары по 27,6-27,9 грн, а продавали по 27,8-28,35. 4 января наличный курс покупки доллара составлял в банках 27,6-28,1, а продажи - 28,0-28,3 грн. 5 января доллар покупался банками по 27,6-28,2 грн, а продавался по 28-28,5 грн.
После праздников максимальные цены немного снизились. Так, 9 января люди могли продать доллары банкам по 27,75-28,17, а купить у банков – по 28,2-28,45.
Эксперты: доллар будет дорожать максимум до конца января
Экономический эксперт Александр Охрименко считает, что в дальнейшем рост курса доллара уже не будет таким стремительным, и до конца января он не дорастет даже до 29 грн.
"Доллар еще будет расти. И до конца недели, и даже до конца месяца. Но в феврале будет ревальвация. Я думаю, цена доллара на межбанке будет не выше 28,5 грн. В обменках, возможно, доллар будет продаваться максимум по 28,7 грн", – говорит Александр Охрименко.
Финансовый аналитик Борис Кушнирук называет даже более скромные "достижения" доллара:
"По опыту предыдущих слет, стоит ожидать, что определенный рост курса будет продолжаться еще пару недель, примерно до конца января. А потом гривня сначала стабилизируется, а потом начнет укрепляться, и это будет продолжаться аж до конца лета. Я не думаю, что доллар сейчас вырастет на межбанке выше 28,3-28,4 грн. В рознице он может быть, конечно, выше. Но я не ожидаю каких-то существенных колебаний курса".
Кому выгоден новогодний валютный бум?
Эксперты говорят, что новогодние колебания курса доллара – уже традиция, которую многие используют и даже в некоторой степени искусственно подогревают, чтобы получить максимальную выгоду для себя.
"Есть несколько факторов, которые обусловливают определенный дефицит доллара и рост курса в начале года. Во-первых, украинцы перед новогодними праздниками скупают импортную продукцию и импортеры ее завозят в Украину. Кроме того, до конца года импортерам нужно закрыть свои зарубежные контракты, и это также усиливает спрос на доллары в конце года. Третий фактор – в декабре стремительно увеличиваются бюджетные выплаты. Все то, что не провели на протяжении года, вываливается в конце декабря на счета банков и в виде наличности. По 80-90 млрд грн сразу! В это время выплачивают пенсии, зарплаты, премиальные за ноябрь, декабрь и даже за январь. Поэтому количество гривни на рынке резко увеличивается. И все это, безусловно, подталкивает спрос на доллары", – рассказывает Борис Кушнирук.
По словам финансового эксперта, такая ситуация в конце и начале года стала уже привычной, и ею часто пользуются также украинские экспортеры, при этом еще и увеличивая искусственный спрос на доллар.
"К сожалению, такие скачки – следствие сырьевого статуса нашей экономики и плохой работы Минфина с бюджетом. Я считаю, что эту проблему нужно регулировать изменениями в бюджетное законодательство. Потому что избыточные средства нельзя эффективно использовать. И это откладывает отпечаток и на состояние экономики, и на валютный курс", – резюмирует Борис Кушнирук.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, доллар, курс валют
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