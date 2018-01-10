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Я уезжаю: Саакашвили сделал громкое заявление

10.01.2018 20:39
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Я уезжаю: Саакашвили сделал громкое заявление

Начиная с завтрашнего дня, 11 января, лидер партии «Рух нових сил» Михеил Саакашвили начнет ездить по стране, набирая людей для смены власти

Такое заявление он сделал на брифинге после допроса в СБУ, на котором провел около 4 часов.

«Начинаю набор людей для новой власти, я собираюсь найти этих 300 спартанцев … Я больше не буду обращать внимания на все эти судебные, уголовные вещи», — заявил он.

Саакашвили также добавил, что намерен активно заняться политикой: «Впечатление, что они хотят, чтобы единственное, чем я занимаюсь было хождение на бесконечные допросы, и чтобы у меня не осталось времени на общение с людьми. Не выйдет».

«Я буду ездить по стране … Они все время угрожали перехватить меня где-то по дороге и депортировать – это меня не испугает … Я буду делать все то, чего они не хотят, чтобы я делал», — резюмировал он.

При этом Саакашвили добавил, что сами запросы он игнорировать не будет.

Как сообщалось ранее, Саакашвили комментировал гибель правозащитницы Ирины Ноздровской. Так, по его словам, убитая украинка активно занималась его делом и защищала его.

Источник: Politeka

 


Теги: политика, Украина, Донбасс, Саакашвили
 
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