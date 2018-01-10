Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Эксперт: только «минималка» в 10 тысяч гривен сможет компенсирует рост цен в Украине

10.01.2018 19:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Эксперт: только «минималка» в 10 тысяч гривен сможет компенсирует рост цен в Украине

Поднятие заработной платы в прошлом году обусловило рост ВВП, ведь подняло покупательную способность украинцев.

Как передает replyua.net, об этом в эфире одной из радиостанций заявил президент «Украинского аналитического центра», экономист Александр Охрименко. По его данным, за девять месяцев 2017-го года украинцы купили на 7% больше товаров, чем за аналогичный период в 2016 году. 

«Почему вырос ВВП в 2017 году? Один из факторов – это действительно рост объемов продаж за счет того, что люди получили больше денег, соответственно, стали больше покупать, и мы видели рост ВВП на протяжении всего прошедшего года», – отметил эксперт. Что касается прогноза относительно роста ВВП в 2018 году, то Александр Охрименко отметил, что, если заработная плата вырастет, то опять-таки вырастет ВВП. 

В то же время он признает, что и в 2018 году инфляция будет достаточно высокой за счет роста цен на нефть и энергетику. В этом контексте, считает Александр Охрименко, рост минимальной заработной платы полностью компенсирует рост цен, только, если после него зарплата составит десять тысяч гривен или больше. 



Теги: Донбасс, рост цен, минимальная зарплата
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх