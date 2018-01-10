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Новый закон об алиментах толкнул украинцев на крайние меры
В связи с законом, который сильно ужесточает меры против неплательщиков алиментов, неблагонадежные отцы уже придумывают схемы, как не потерять машины и квартиры
Согласно закону, мужчине достаточно полгода не платить алименты, чтобы уже нажить себе проблем. Женщина может обратиться в госисполнительную службу с заявлением, и та без суда наложит арест на имущество должника, а также передаст его данные в погранслужбу для запрета выезда.
Юрист по семейному праву Наталья Горбаль уточняет, что исполнительная служба будет интересоваться истинным финансовым состоянием должника, а не только его официальной зарплатой.
«При определении размера алиментов учитывается не только справка о доходах, но и образ жизни должника», — пояснила она.
Проще говоря, если мужчина постоянно летает за границу, ездит на дорогих машинах, то увиливать от алиментов уже не получится.
По словам Горбаль, мужчина отрабатывает, например, дворником, а деньги перечисляются на алименты
«Если алименты не выплачиваются, то получатель обращается в исполнительную службу. И сотрудники службы сообщают по месту работы должника. Бухгалтерия с места работы автоматически каждый месяц отчисляет эту сумму на счет взыскателя алиментов. А если же плательщик алиментов безработный или же получает зарплату меньше минимальной, законом предусмотрены положения об общественных работах», — добавила юрист.
Правда, уже сейчас некоторые должники по алиментам выдумывают схемы, как уйти от выплат.
«Полностью это сделать возможно, если вы докажете в суде, что это не ваш ребенок. Или если должник добьется, чтобы его лишили родительских прав», — говорит адвокат Ростислав Кравец.
Его коллега Иван Либерман рассказывает, что к нему уже обращались за советом должники.
«Некоторые спрашивали, если они сменят фамилию, смогут ли они избежать выплаты алиментов. Я даже писал письмо в Минюст, где ответили, что должника можно установить по идентификационному коду, а не только по фамилии. В таком случае мужчины говорят, что готовы отказаться от кода по религиозным мотивам. В таком случае найти их будет сложнее», — говорит Либерман.
Также, по его словам, многие богатые неплательщики активно выводят свой бизнес в офшоры, переписывают его на родственников и подставных лиц. «Конечно, с принятием этого закона увиливать от выплаты алиментов станет сложнее. Но пока у нас законы позволяют брать имущество в аренду за копейки, использовать лизинг и договоры на бесплатное пользование, то уходить от своих обязанностей будет возможно», — рассказывает адвокат.
Но случаи бывают разные и юристы советуют перестраховаться родителям, которые алименты платят исправно. По словам Натальи Горбаль, алименты лучше делать по переводу или через банк с пометкой «алименты». А если же деньги передаются наличными, то брать расписку.
«В противном случае действительно есть риск того, что придется потом бегать по судам и доказывать, что средства перечислялись», — говорит юрист.
А адвокат Ростислав Кравец советует алиментщикам, если они чувствуют напряженность в отношениях с бывшим супругом, обязательно сообщать в письменном виде госисполнителю о каждом перечислении денег.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Вести»
Теги: Донбасс, закон, алименты
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