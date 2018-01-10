Она защищала меня: Саакашвили рассказал о работе с Ноздровской

10.01.2018 14:05

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал смерть правозащитницы Ирины Ноздровской

Своим мнением о резонансном убийстве он успел поделиться накануне допроса в СБУ.

Он рассказал, что убитая правозащитница Ирина Ноздровская занималась не только резонансным делом Дмитрия Россошанского. Кроме прочего, она работала и над его делом.

«Ирина Ноздровская принимала участие в моей защите. В частности, в этих делах. Она меня защищала при жизни, а мы ее должны защитить после смерти», – заявил Михеил Саакашвили.

Напомним, что Ирину Ноздровскую нашли мертвой на Киевщине 1 января 2018 года. По данным экспертизы тела, правозащитница скончалась от множественных колото-резаных ран. Женщину похоронили 9 января в ее родном селе Демидов Киевской области.

Как уже сообщала Politeka, суд избрал подозреваемому Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском СИЗО на два месяца (до 8 марта 2018 года) без права выхода под залог.

Как ранее писала Politeka, подозреваемый в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрий Россошанский заявил, что признает подозрение и добавил, что на него не оказывали давление.

Источник: Politeka