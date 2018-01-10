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РФ перебросила в Крым мощнейший ракетный комплекс

10.01.2018 11:21
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РФ перебросила в Крым мощнейший ракетный комплекс

На территории незаконно аннексированного Крыма, в Севастополе, разместили второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, задание которого – контроль над воздушным пространством над Чонгаром и Армянском на границе с материковой Украиной.

Как передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости», соответствующую информацию распространили источники в силовых структурах. «Задание второго дивизиона комплекса С-400 — вовремя обнаружить и, если возникнет такая необходимость, уничтожение представляющих угрозы для Крыма воздушных объектов со стороны Украины», — сказал осведомленный собеседник. 

Вместе с тем, в российской Государственной думе факт переброски дивизиона назвали сигналом предупреждения для Украины. 

Министерство обороны России в декабре прошлого года информировало, что новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» 12 января 2018 года начнет боевое дежурство в аннексированном Крыму, в Севастополе. Весной прошлого года первый дивизион С-400 развернули недалеко от Феодосии. Отметим, не так давно бывший заместитель главы Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко предупредил об открытом Россией нового фронта в Беларуси. 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, ракетный комплекс
 
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